Logo JawaPos
HomeKuliner
Author avatar - Image
Nola Amalia Rosyada
06 April 2026, 08.25 WIB

Brownies Lumer Cokelat: Dessert Moist dengan Saus Cokelat Pekat yang Bikin Nagih

Potret brownies lumer cokelat moist yang cocok dijadikan dessert maupun ide jualan. (Sumber: instagram.com/@sartikaayuas)

JawaPos.com - Bagi pecinta cokelat, brownies selalu menjadi pilihan dessert yang sulit ditolak. Teksturnya yang lembut, rasa cokelat yang pekat, serta sensasi lumer di mulut menjadikan brownies sebagai camilan favorit di berbagai kesempatan.

 
Kali ini, hadir resep brownies lumer dengan tambahan saus cokelat yang semakin memperkaya rasa.

Brownies jenis ini memiliki karakteristik moist di bagian dalam dengan permukaan yang sedikit fudgy. Ditambah saus cokelat hangat, sensasi yang dihasilkan semakin maksimal manis, legit, dan sedikit pahit yang seimbang.
 
Menu ini cocok disajikan sebagai dessert, teman minum kopi, atau bahkan ide jualan karena tampilannya yang menggoda.

Dikutip dari @sartikaayuas, resep brownies ini menggunakan kombinasi cokelat dan bahan sederhana yang menghasilkan tekstur lembut serta rasa cokelat yang intens. Bahkan, saus cokelatnya bisa disesuaikan dengan bahan yang tersedia di rumah.

Bahan-Bahan
Kelompok 1:
120 gram mentega tawar
190 gram cokelat hitam

Kelompok 2:
2 butir telur
30 gram gula putih
70 gram gula cokelat
1/2 sdt garam
1/2 sdt kopi espresso

Kelompok 3:
30 gram bubuk kakao
120 gram tepung terigu
 
Saus Cokelat:
85 gram cokelat hitam
70 ml krim cair
10 gram mentega

Cara Pembuatan
1. Lelehkan Cokelat dan Mentega
Campurkan mentega dan cokelat hitam, lalu lelehkan dengan metode tim hingga teksturnya halus dan tercampur rata. Sisihkan dan biarkan agak hangat.
2. Kocok Bahan Basah
Dalam wadah terpisah, kocok telur bersama gula putih, gula cokelat, garam, dan kopi espresso hingga tercampur rata dan sedikit mengental.
3. Campurkan Adonan
Tuangkan campuran cokelat leleh ke dalam adonan telur, lalu aduk hingga merata. Pastikan suhu cokelat tidak terlalu panas agar telur tidak matang.
4. Tambahkan Bahan Kering
Masukkan bubuk kakao dan tepung terigu secara bertahap. Aduk perlahan hingga adonan tercampur sempurna tanpa overmix.
5. Panggang Brownies
Tuang adonan ke dalam loyang yang telah dialasi kertas. Panggang hingga matang dengan tekstur bagian dalam yang masih sedikit lembap.
6. Membuat Saus Cokelat
Panaskan krim cair, lalu masukkan cokelat hitam dan mentega. Aduk hingga semua bahan meleleh dan menghasilkan saus yang kental dan mengilap.
7. Penyajian
Potong brownies sesuai selera, lalu siram dengan saus cokelat di atasnya untuk sensasi lumer yang maksimal.

Brownies lumer cokelat ini menjadi pilihan sempurna untuk kamu yang menyukai dessert dengan rasa intens. Perpaduan tekstur moist dan saus cokelat yang pekat menciptakan pengalaman makan yang memanjakan lidah.

Resep ini juga fleksibel untuk dimodifikasi, misalnya dengan menambahkan topping seperti kacang atau menyesuaikan tingkat kemanisan.
 
Selain untuk konsumsi pribadi, brownies ini juga memiliki potensi besar sebagai produk jualan karena tampilannya yang menarik dan rasanya yang disukai banyak orang.

Dengan bahan sederhana dan langkah yang mudah diikuti, kamu bisa membuat brownies ala kafe langsung dari dapur rumah.

Editor: Hanny Suwindari
Tags
Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore