Crispy Brioche Breakfast Sandwich: Menu Sarapan Praktis, Gurih, dan Mengenyangkan

Potret crispy broiche breakfast sandwich yang praktis dan isiannya lengkap. (Sumber: instagram.com/@taiba.cooks)

JawaPos.com - Sarapan menjadi momen penting untuk memulai hari dengan energi yang cukup. Namun, tidak sedikit orang yang menginginkan menu sarapan yang praktis, cepat dibuat, tetapi tetap lezat dan bergizi.

Salah satu pilihan yang bisa dicoba adalah crispy brioche breakfast sandwich, yaitu roti lembut yang dipadukan dengan isian gurih seperti telur, keju, dan sayuran segar.

Menu ini tidak hanya populer sebagai sarapan, tetapi juga cocok dijadikan bekal atau ide jualan karena tampilannya yang menarik dan rasanya yang disukai banyak orang.

Tekstur roti yang renyah di luar namun tetap lembut di dalam, dipadukan dengan saus creamy dan bawang karamel yang manis gurih, membuat sandwich ini terasa spesial.



Dikutip dari @taiba.cooks, crispy brioche breakfast sandwich memiliki kombinasi rasa yang seimbang antara gurih, sedikit manis, dan segar dari sayuran. Proses pembuatannya pun cukup sederhana dan bisa dilakukan di rumah tanpa teknik yang rumit.



Bahan-Bahan

Bahan Utama:

2 lembar roti brioche

1 butir telur

1 lembar keju cheddar

Segenggam daun arugula (rocket)

Mentega secukupnya untuk memanggang



Bahan Saus:

1 sdm mayones

1 sdt saus tomat

1/2 sdt mustard

Sedikit air acar

Sejumput bubuk bawang putih



Bahan Bawang Karamel:

1 buah bawang bombay kecil, iris tipis

Sedikit kecap asin

Sejumput bubuk bawang putih

Minyak atau mentega secukupnya



Cara Pembuatan

1. Membuat Bawang Karamel

Panaskan sedikit minyak atau mentega di atas wajan dengan api kecil. Masukkan irisan bawang bombay, lalu masak perlahan sambil diaduk sesekali hingga layu dan berwarna keemasan. Tambahkan sedikit kecap asin dan bubuk bawang putih di akhir proses, lalu masak sebentar hingga aromanya semakin kuat. Angkat dan sisihkan.

2. Membuat Saus

Campurkan mayones, saus tomat, mustard, air acar, dan bubuk bawang putih. Aduk hingga semua bahan tercampur rata dan teksturnya halus.

3. Membuat Telur

Kocok telur bersama sedikit garam, lada, dan sedikit susu jika diinginkan. Tuang ke dalam wajan panas, lalu masak hingga matang. Bentuk telur sesuai ukuran roti, kemudian letakkan keju di atasnya hingga meleleh.

4. Memanggang Roti

Olesi roti brioche dengan mentega, lalu panggang hingga permukaannya berwarna kecokelatan dan sedikit renyah.

5. Menyusun Sandwich

Oleskan saus pada salah satu sisi roti. Tambahkan daun arugula, telur dengan keju, dan bawang karamel. Tutup dengan roti lainnya, lalu tekan perlahan agar semua bahan menyatu.



Crispy brioche breakfast sandwich bisa menjadi solusi sarapan praktis yang tetap lezat dan mengenyangkan. Perpaduan roti yang lembut, telur yang gurih, keju yang lumer, serta saus yang creamy memberikan sensasi rasa yang lengkap dalam satu gigitan.



Menu ini juga fleksibel untuk dikreasikan sesuai selera, misalnya dengan menambahkan daging, sayuran lain, atau mengganti jenis saus.

Selain cocok untuk konsumsi pribadi, sandwich ini juga memiliki potensi sebagai menu jualan karena tampilannya yang menarik dan cara pembuatannya yang relatif mudah.





Dengan bahan sederhana dan langkah yang praktis, kamu bisa menghadirkan menu sarapan ala kafe di rumah sendiri.