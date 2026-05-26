Banu Adikara
Rabu, 27 Mei 2026 | 01.31 WIB

Aktivitas Trading Digital Meningkat, Edukasi Risiko Dinilai Masih Jadi Tantangan

Ilustrasi trading. (Pinterest)

JawaPos.com – Pertumbuhan jumlah trader ritel di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir turut memunculkan tantangan baru, mulai dari rendahnya literasi manajemen risiko hingga kebutuhan terhadap platform trading yang lebih stabil, transparan, dan mudah digunakan di tengah pergerakan pasar yang semakin cepat.

Di tengah kondisi tersebut, sejumlah platform trading mulai menyesuaikan layanan mereka dengan kebutuhan trader aktif yang mengutamakan kecepatan eksekusi, kemudahan navigasi, dan pengelolaan risiko secara real-time.

Salah satunya dilakukan PT Invetra Teknologi Berjangka yang mulai masuk ke pasar Indonesia dengan fokus pada perdagangan forex dan komoditas.

Director PT Invetra Teknologi Berjangka, Jufri Sinurat, mengatakan kebutuhan trader aktif saat ini berbeda dengan investor ritel pada umumnya.

“Para trader mengutamakan performa, di mana mereka membutuhkan eksekusi yang sangat cepat, desain yang intuitif, dan alat yang selaras dengan ritme trading individu,” ujarnya.

Menurut Jufri, tantangan terbesar trader aktif bukan sekadar banyaknya fitur, tetapi bagaimana fitur tersebut dapat membantu pengambilan keputusan secara cepat di tengah volatilitas pasar.

“Trader aktif tidak membutuhkan lebih banyak fitur, melainkan fitur yang tepat, yang dapat diakses dengan cepat dan konsisten,” katanya.

Ia menjelaskan, platform trading saat ini perlu mampu menghadirkan pemantauan harga real-time, pengelolaan order yang presisi, hingga sistem notifikasi yang dapat membantu pengguna merespons perubahan pasar dengan lebih cepat.

Selain itu, meningkatnya minat masyarakat terhadap instrumen seperti forex, logam mulia, hingga komoditas juga dinilai membuat kebutuhan diversifikasi portofolio semakin tinggi.

