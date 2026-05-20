Banu Adikara
Kamis, 21 Mei 2026 | 00.26 WIB

Bawa Infrastruktur AI Trading ke Komunitas Builder Asia Tenggara

Ilustrasi aplikasi trading. (Pinterest)

 

JawaPos.com — Platform aset kripto OKX memperkenalkan Agent TradeKit, perangkat open-source berisi lebih dari 80 tools modular yang ditujukan untuk pengembang AI dan komunitas builder dalam membangun strategi perdagangan berbasis autonomous agent.

Dalam keterangan tertulis yang diterima, perangkat berbasis Model Context Protocol (MCP) itu memungkinkan AI agent terhubung langsung dengan sistem bursa untuk mengakses market data, menjalankan trading, hingga mengelola akun secara programatik.

Dalam beberapa tahun terakhir, penggunaan large language model (LLM) untuk analisis pasar terus meningkat. Namun, banyak pengembang masih harus membangun lapisan integrasi sendiri untuk menghubungkan hasil analisis AI dengan API bursa, mulai dari autentikasi hingga pengelolaan error.

Agent TradeKit disebut hadir untuk memangkas proses tersebut. Pengembang disebut dapat langsung memasang MCP Server atau CLI dan menggunakan lebih dari 80 tools siap pakai untuk berbagai kebutuhan trading.

Produk ini pertama kali dirilis global pada 10 Maret 2026 dan mulai diperkenalkan ke komunitas pengembang Asia Tenggara, termasuk Indonesia.

Agent TradeKit memiliki delapan modul utama, mulai dari market data, spot trading, futures, swap, options, hingga trading bot otomatis seperti Spot Grid dan DCA strategy. Salah satu fitur yang disorot adalah dukungan options trading yang diklaim masih jarang tersedia pada produk serupa berbasis MCP.

Selain itu, sistem ini dirancang dengan pendekatan developer-first, termasuk penyimpanan API key secara lokal, demo mode terisolasi untuk simulasi trading, serta mekanisme dry-run confirmation sebelum transaksi dijalankan.

OKX juga menyebut seluruh kode Agent TradeKit tersedia secara terbuka di bawah lisensi MIT sehingga dapat diaudit dan dimodifikasi komunitas pengembang.

Kehadiran perangkat ini mencerminkan meningkatnya tren integrasi AI dengan sistem perdagangan digital, termasuk upaya menghadirkan otomatisasi yang lebih cepat dan fleksibel bagi pengembang maupun komunitas kuantitatif.

