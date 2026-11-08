Jonatan Christie Donasikan 100 Persen Bonus Asian Games 2026 untuk Korban Karhutla

Jonatan Christie saat berlaga di Asian Games 2026. (Dok. Instagram/@badminton.ina)
JawaPos.com - Pebulu tangkis Indonesia, Jonatan Christie, memutuskan mendonasikan seluruh bonus medali emas Asian Games 2026 senilai Rp 1,5 miliar untuk membantu korban kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Keputusan itu ia ambil karena merasa masyarakat yang terdampak bencana lebih membutuhkan bantuan dibandingkan dirinya.
Jojo, sapaan akrabnya, mempersembahkan medali emas untuk Indonesia melalui nomor beregu putra. Ia menjadi bagian tim Merah Putih kala menumbangkan Jepang dengan skor dramatis 3-2 di partai final.
Jonatan mengaku bersyukur atas apresiasi yang diberikan pemerintah melalui bonus tersebut. Namun, kebahagiaan menerima penghargaan itu juga diiringi keprihatinan setelah melihat kondisi masyarakat yang terdampak karhutla di Indonesia.
"Ketika saya melihat kondisi saudara-saudara kita yang sedang terdampak kebakaran hutan dan lahan di Indonesia, saya merasa ada sesuatu yang perlu saya lakukan," tutur Jonatan di Instagram, Sabtu (7/11).
"Di saat begitu banyak orang sedang mengalami kesulitan, kehilangan, dan membutuhkan pertolongan, saya justru masih diberikan kesempatan untuk menerima berkat melalui bonus tersebut," lanjutnya.
Sebagai atlet independen, Jonatan mengakui bonus tersebut sebenarnya memiliki arti penting untuk menunjang kebutuhan operasionalnya. Dana itu bahkan dapat digunakan untuk membiayai perjalanan turnamen bersama tim selama hampir satu tahun.
"Bonus yang saya terima ini sebenarnya bisa sangat membantu membiayai perjalanan turnamen saya bersama tim selama hampir satu tahun. Tentu itu bukan jumlah yang kecil bagi saya," papar dia.
"Tetapi, setelah melihat situasi yang sedang dialami saudara-saudara kita, saya merasa bahwa saat ini mereka jauh lebih membutuhkan bantuan tersebut dibandingkan saya," lanjutnya.
Jonatan menilai kebutuhan masyarakat yang terdampak karhutla saat ini jauh lebih mendesak dibandingkan kepentingan pribadinya. Karena itu, dia mengarahkan donasi tersebut untuk mendukung tiga sektor utama, mulai dari perlindungan satwa liar hingga bantuan medis.
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Jawa Pos
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