Helikopter Super Puma Sewaan BNPB Jatuh di Sungai Barito saat Misi Pemadaman Karhutla 

JawaPos.com - Helikopter jenis WB Super Puma dengan nomor registrasi VH-HGM dikabarkan jatuh Sungai Barito, Desa Tabatan, Kecamatan Kuripan, Kabupaten Barito Kuala, Kalimantan Selatan (Kalsel), Minggu (8/11).

Plt Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Berton SP Panjaitan mengatakan, Helikopter tersebut diduga mengalami kecelakaan ketika menjalankan misi pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Armada itu diketahui merupakan helikopter sewaan BNPB yang membawa tiga orang kru.

"Telah terjadi kecelakaan heli WB super puma VH-HGM jatuh ke Sungai Barito," kata Berton kepada wartawan, Minggu (8/11).

Berton juga memastikan helikopter yang mengalami kecelakaan itu merupakan armada yang disewa BNPB untuk mendukung operasi penanggulangan karhutla di wilayah Kalimantan Selatan. Ia mengamini, terdapat tiga kru di dalam helikopter saat peristiwa nahas tersebut terjadi.

"Crew tiga orang," ucapnya.

Berdasarkan dugaan awal, helikopter Super Puma itu jatuh ketika tengah melakukan pengambilan air untuk kebutuhan pemadaman karhutla. Dugaan tersebut setelah beredarnya video yang memperlihatkan aktivitas helikopter saat menjalankan misi tersebut.

Baca Juga:Koarmada I Evakuasi Black Box Helikopter Mi 17 TNI AD yang Jatuh di Kalteng

Meski demikian, Berton menegaskan BNPB masih mengumpulkan informasi untuk memastikan kronologi dan aktivitas helikopter sebelum kecelakaan terjadi.