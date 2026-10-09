Begini Cara Menghilangkan Sensasi Pedas di Tangan Akibat Cabai

Ilustrasi seseorang mengalami sensasi pedas di tangan (magnific)
JawaPos.com - Sensasi pedas ternyata tidak hanya terasa di lidah. Setelah memotong atau mengolah cabai dengan tangan kosong, kulit tangan juga bisa terasa panas, perih, bahkan terbakar. Kondisi ini sering disebut dengan istilah “kecabean” oleh masyarakat Indonesia.
Rasa panas pada tangan akibat cabai tersebut disebabkan oleh senyawa capsaicin, yaitu senyawa yang memberikan rasa pedas pada cabai. Saat bersentuhan langsung dengan kulit, capsaicin dapat menimbulkan sensasi panas hingga terbakar. Sifatnya yang berminyak membuat senyawa ini sulit dihilangkan hanya dengan air biasa.
Studi yang dipublikasikan dalam jurnal Life pada 2025 menjelaskan bahwa capsaicin dapat mengaktifkan reseptor TRPV1 (Transient Receptor Potential Vanilloid 1) pada saraf. Reseptor ini berperan dalam mendeteksi panas dan rasa sakit sehingga paparan capsaicin pada kulit dapat membuat tubuh merasakan sensasi panas, perih, atau terbakar.
Semakin banyak capsaicin yang menempel pada kulit, sensasi terbakar yang dirasakan juga dapat semakin mengganggu. Paparan capsaicin pada kulit bahkan dapat menyebabkan iritasi atau dermatitis kontak pada sebagian orang. Lalu, bagaimana cara menghilangkan sensasi tersebut?
Melansir dari laman Alodokter dan Hellosehat, Rabu (7/10), berikut beberapa cara sederhana yang dapat dilakukan untuk mengurangi sensasi pedas di tangan.
1. Bersihkan Tangan dengan Air Mengalir
Segera bilas tangan menggunakan air mengalir setelah bersentuhan dengan cabai. Langkah ini membantu membersihkan sisa capsaicin yang masih menempel pada kulit sehingga rasa panas perlahan dapat berkurang.
Pastikan air mengenai seluruh bagian tangan, termasuk sela-sela jari dan area sekitar kuku. Setelah itu, hindari menyentuh wajah, terutama mata, sebelum tangan benar-benar bersih.
2. Gunakan Sabun untuk Mengangkat Capsaicin
Setelah membilas tangan, cuci kembali menggunakan sabun pencuci piring. Sabun dapat membantu membersihkan zat berminyak yang masih tertinggal di kulit, termasuk capsaicin dari cabai. Gosok seluruh permukaan tangan, kemudian bilas hingga bersih.
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Jawa Pos
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