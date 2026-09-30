66 RSUD Naik Tipe dari D ke C Tahun 2027, Desain RS Distandardisasi

Wakil Menteri Kesehatan RI Dante Saksono Harbuwono memberi kata sambutan di sela-sela kunjungan ke pabrik Bayer Indonesia di Cimanggis, Depok, Jawa Barat. (Istimewa)
Wakil Menteri Kesehatan (Wamenkes) Dante Saksono Harbuwono mengatakan, 66 RSUD tersebut merupakan bagian dari tahap pertama program peningkatan fasilitas kesehatan daerah.
“Kita menargetkan pada 2027 sebanyak 66 rumah sakit yang masuk dalam tahap pertama ini akan selesai dibangun dan dioperasikan,” ujar Dante dalam konferensi pers, Rabu (30/9).
Dante menjelaskan, pemerintah telah menyiapkan desain rumah sakit yang terstandarisasi untuk diterapkan di berbagai wilayah. Dengan demikian, pembangunan RSUD tidak hanya mengejar ketersediaan gedung, tetapi juga memastikan fasilitas dan standar pelayanan yang diberikan relatif seragam.
“Ini bukan rumah sakit di Jakarta, tetapi desainnya tetap keren dan memiliki standar yang sama,” ucapnya.
Menurut Dante, peningkatan RSUD tipe D menjadi tipe C diperlukan karena masih terdapat daerah yang belum memiliki fasilitas pelayanan tertentu. Salah satunya adalah kamar operasi yang dibutuhkan untuk menangani pasien dengan kondisi yang memerlukan tindakan pembedahan.
Melalui program tersebut, masyarakat di daerah diharapkan tidak lagi harus pergi ke wilayah lain hanya untuk mendapatkan layanan medis yang membutuhkan fasilitas operasi. Sejumlah rumah sakit juga akan dilengkapi peralatan penunjang diagnosis, seperti CT scan.
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Dante menyebut beberapa rumah sakit yang telah dibangun melalui program tersebut, di antaranya RSUD KH. Muhammad Thohir Krui di Lampung, RSUD Namlea di Maluku, RSUD Sungai Lemau dan RSUD Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi Bengkulu, RSUD Tarempa di Kepulauan Riau, serta RSUD Konawe Kepulauan dan RSUD Buton Utara di Sulawesi Tenggara.
“Ini merupakan bagian dari akselerasi kita untuk memberikan jaminan pelayanan kesehatan di seluruh daerah,” tuturnya.
Selain pembangunan dan penyediaan fasilitas, pemerintah juga menyiapkan sumber daya manusia kesehatan agar rumah sakit yang telah ditingkatkan dapat beroperasi secara optimal. Kementerian Kesehatan akan menempatkan dokter berdasarkan kebutuhan masing-masing rumah sakit dan daerah.
“Nanti dokter-dokter akan di-deploy oleh Kementerian Kesehatan ke daerah-daerah tersebut,” pungkas Dante.
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Jawa Pos
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