Pahami Risiko Penyakit Jantung Lebih Menyeluruh, Pemeriksaan Lipid Kini Dilengkapi Lp(a) dan Apo-B





JawaPos.com - Penyakit kardiovaskular masih menjadi salah satu perhatian utama dalam menjaga kualitas hidup, terutama ketika faktor risikonya kerap tidak disadari sejak awal.

Pemeriksaan kesehatan pun kini diarahkan untuk memberikan gambaran yang lebih utuh agar risiko dapat dikenali dan langkah pencegahan dilakukan lebih tepat. Pemahaman terhadap kadar kolesterol menjadi salah satu bagian penting dalam menilai kesehatan jantung. Namun, hasil pemeriksaan tersebut perlu dilihat bersama berbagai faktor lain yang dapat memengaruhi risiko kardiovaskular.

“LDL-C merupakan salah satu parameter penting dalam menilai risiko kardiovaskular,” ujar drs. Adhi Pasha Dwitama, MKK, dalam seminar World Heart Day 2026 bertema The Heart of Longevity: Living Well, Living Longer di Hotel Gran Meliá Jakarta.

Menurut Adhi, pada kondisi tertentu dokter juga membutuhkan informasi tambahan untuk mendapatkan gambaran risiko pasien secara lebih lengkap. Dua parameter yang dapat memberikan informasi tersebut adalah Lipoprotein(a) atau Lp(a) dan Apolipoprotein B (Apo-B).

“Informasi tambahan seperti Lp(a) dan Apo-B dapat membantu dokter memperoleh gambaran yang lebih lengkap mengenai profil risiko pasien,” katanya.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pengembangan pemeriksaan kesehatan kardiovaskular. PT Prodia Widyahusada Tbk (PRDA) memperkenalkan Advanced Lipid Profile, yang mengintegrasikan sejumlah parameter lipid dengan faktor klinis untuk memberikan gambaran risiko kardiovaskular secara lebih menyeluruh.

Berbeda dari pemeriksaan profil lipid yang umumnya mencakup kolesterol total, LDL-C, HDL-C, dan trigliserida, Advanced Lipid Profile turut mencakup pemeriksaan Lp(a) dan Apo-B.

Hasil pemeriksaan tersebut kemudian dipertimbangkan bersama sejumlah faktor klinis. Di antaranya usia, jenis kelamin, tekanan darah, indeks massa tubuh (IMT), lingkar perut, kebiasaan merokok, serta diabetes. “Yang terpenting adalah bagaimana hasilnya dapat dipahami dan digunakan secara tepat,” ujar Adhi.

Dengan pendekatan tersebut, hasil pemeriksaan laboratorium dapat dilengkapi interpretasi klinis yang terstruktur. Informasi yang diberikan mencakup kategori risiko kardiovaskular, kategori dislipidemia, serta target terapi lipid yang mengacu pada pedoman klinis yang relevan.

Commercial & Partnership Director Prodia Indriyanti Rafi Sukmawati mengatakan pendekatan tersebut diharapkan membuat hasil pemeriksaan lebih mudah dipahami oleh dokter maupun pasien. “Kami ingin membantu dokter dan masyarakat memperoleh gambaran risiko kardiovaskular yang lebih menyeluruh,” kata Indriyanti.