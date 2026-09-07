13 Langkah Lindungi Anak dari Abu Vulkanik Menurut Dokter Anak

Ilustrasi memakai masker/Magnific
JawaPos.com - Sebaran abu vulkanik akibat erupsi Gunung Anak Krakatau membuat orang tua perlu makin waspada terhadap kesehatan anak.
Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) melalui Unit Kerja Koordinasi (UKK) Respirologi memberikan 13 langkah yang dapat dilakukan orang tua untuk melindungi anak dari paparan abu vulkanik.
Abu vulkanik bukan sekadar debu biasa. Material tersebut terdiri atas pecahan batuan, mineral, dan kaca vulkanik berukuran sangat halus dengan permukaan tajam dan abrasif.
Ketika terhirup oleh manusia, partikel tersebut dapat mengiritasi saluran pernapasan.
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Abu vulkanik juga dapat mengandung gas iritan seperti sulfur dioksida (SO₂) dan karbon monoksida (CO) yang berpotensi memperburuk iritasi serta memicu peradangan pada sistem pernapasan anak.
Erupsi Gunung Anak Krakatau masih berlangsung sejak 4 September 2026 dan berstatus Siaga (Level III).
Sebaran abu dilaporkan meluas hingga wilayah Jabodetabek, Banten, Lampung, dan sebagian Jawa Barat.
Badan Geologi Kementerian ESDM menyatakan aktivitas vulkanik masih tinggi dan tren erupsi belum menunjukkan penurunan.
Dalam kondisi tersebut, anak menjadi salah satu kelompok yang perlu mendapat perlindungan ekstra.
Ketua Pengurus Pusat IDAI, Dr. dr. Piprim Basarah Yanuarso, Sp.A, Subsp. Kardio (K), mengatakan, keselamatan anak harus menjadi prioritas dalam situasi darurat.
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Jawa Pos
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