Cara Ajarkan Anak Hidup Bersih dan Sehat dari Sekolah, Bukan Cuma Cuci Tangan

Ilustrasi anak-anak.
JawaPos.com – Membiasakan anak hidup bersih dan sehat bukan hanya perlu diajarkan di rumah tapi juga harus melibatkan pihak sekolah.
Diungkapkan dr. Niken Wastu Palupi, MKM., Direktur Promosi Kesehatan dan Kesehatan Komunitas, Direktorat Jenderal Kesehatan Primer dan Komunitas, Kemenkes RI, menanamkan kebiasaan hidup bersih dan sehat sejak dini sangat penting agar dapat diterapkan secara konsisten dalam kehidupan sehari-hari hingga anak-anak tumbuh dewasa.
Misalnya, kebiasaan baik ini tidak hanya berhenti pada cuci tangan pakai sabun, tapi juga rutin melakukan cek kesehatan. Atau sekadar membuang sampah sesuai dengan peruntukannya.
Sehingga, edukasi kebiasaan baik ini tentu perlu melibatkan banyak pihak bukan hanya lingkungan keluarga. Salah satunya sekolah serta swasta. Makin sering dilakukan, maka kebiasaan tersebut akan terbentuk. Itu bisa dilakukan di sekolah.
Seperti yang terlihat dalam program edukasi Anak KAO (Kreatif, Aktif, Optimis) Sekolah Sehat 2026. Program edukasi ini berfokus pada peningkatan pemahaman peserta didik khususnya dalam pembiasaan perilaku hidup bersih dan sehat. Selain itu juga soal manajemen menstruasi, serta membangun kesadaran diri dalam menjaga lingkungan serta pemilahan sampah kemasan.
Bahkan, modul edukasi juga dirancang untuk memberikan pemahaman tentang arti pentingnya menjaga hubungan baik dengan sesama, termasuk memutus praktik perundungan (bullying) di sekolah.
“Melalui edukasi ini tentunya diharapkan anak-anak dapat menambah ilmu dan pemahaman yang lebih baik sehingga mereka bisa tumbuh menjadi anak yang bersih, sehat, dan cerdas,” ungkap dr. Niken.
Dikatakan dr. Niken, program milik Kao Indonesia ini sebenarnya sejalan dengan kampanye pembudayaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) khususnya di tingkat satuan pendidikan. Di mana, selain menjaga perilaku hidup sehat, tapi juga penting untuk berolahraga dan beraktivitas fisik.
Sementara itu, Dr. Maulani Mega Hapsari, S.IP., M.A., Direktur Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar, dan Pendidikan Menengah, Kemendikdasmen RI, mengungkapkan, pembiasaan hidup bersih dan sehat yang menjadi landasan penting dalam mewujudkan generasi cerdas.
Terlebih, anak-anak memiliki potensi besar untuk membawa perubahan positif bagi masa depan Indonesia, terutama dengan tumbuh menjadi pribadi yang aktif dan kreatif.
Jangan sampai ketinggalan berita hari ini!
Jawa Pos
Jadilah yang pertama tahu. Gabung channel kami sekarang!
Prediksi Skor Borneo FC vs Persija Jakarta: Macan Kemayoran Menang Tipis di Samarinda
Prediksi Skor Lyon vs Auxerre di Liga Prancis: Les Gones Berpeluang Menang Telak di Groupama!
Prediksi Skor Newcastle United vs Bournemouth di Liga Inggris: The Magpies Tak Ingin Malu di Kandang
Prediksi Skor Hoffenheim vs Borussia Dortmund di Liga Jerman: Kans Die Borussen Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Bhayangkara FC vs Persebaya Surabaya: Green Force Diprediksi Menang Tipis di Lampung
Prediksi Arema FC vs Isenmulang Kalteng FC: Singo Edan Diprediksi Menang di Kanjuruhan
Santri Cilik Tegur Bacaan Alquran Nusron Wahid: Ayat Alquran Jangan Diacak-acak!
Prediksi Skor Werder Bremen vs RB Leipzig di Liga Jerman: Die Bullen Bisa Gondol 3 Poin
Prediksi Skor Brentford vs Sunderland di Liga Inggris: The Bees Berpeluang Gasak Tim Tamu!
Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa