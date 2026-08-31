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Muhammad Ridwan
Senin, 31 Agustus 2026 | 18.48 WIB

25 Prodi Baru PPDS Resmi Dibuka , Cetak Dokter Spesialis untuk 481 Daerah

Ilustrasi dokter spesialis penyakit dalam. (Dimas Choirul/JawaPos.com) - Image

Ilustrasi dokter spesialis penyakit dalam. (Dimas Choirul/JawaPos.com)

JawaPos.com - Pemerintah baru saja mengesahkan izin operasional bagi 25 program studi baru Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS), di Rumah Sakit Penyelenggara Pendidikan Utama (RSPPU).

Ini menjadi langkah strategis yang diambil pemerintah untuk mempercepat pemenuhan kebutuhan dokter spesialis di berbagai daerah. 

Kepala Staf Presiden (KSP) Dudung Abdurachman menjelaskan, pembukaan 25 program studi itu menjadi langkah taktis pemerintah untuk menjawab persoalan kekurangan tenaga dokter spesialis yang masih dihadapi Indonesia.

Kebijakan itu juga menjadi tindak lanjut atas arahan Presiden Prabowo Subianto dalam pidatonya pada 14 Agustus 2026.

Saat itu, Prabowo menyebut bahwa Indonesia kekurangan 268.073 spesialis di bidang medis. 

"Kita sangat membutuhkan tambahan 55.712 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota maupun kabupaten," kata Dudung dalam konferensi pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (31/8).

Menurut Dudung, kekurangan dokter spesialis berkaitan langsung dengan pemenuhan hak masyarakat untuk memperoleh pelayanan kesehatan yang memadai.

Terutama bagi warga yang tinggal di wilayah terdepan, terluar, dan tertinggal (3T) serta daerah kepulauan yang selama ini menghadapi keterbatasan akses terhadap layanan spesialis.

Daerah-daerah tersebut, kata dia, membutuhkan kehadiran dokter spesialis untuk menangani berbagai penyakit serius, termasuk kanker, jantung, dan penyakit berat lainnya.

Karena itu, percepatan pencetakan dan distribusi dokter spesialis menjadi bagian penting dari agenda pemerintah dalam memperkuat pelayanan kesehatan nasional.

Editor: Bayu Putra
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