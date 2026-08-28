Implan Gigi Atau Gigi Tiruan: Mana Yang Paling Bagus Dan Tepat Untuk Anda?

JawaPos.com - Kehilangan satu atau beberapa gigi bukan hanya mempengaruhi penampilan estetik senyuman, tetapi juga mengganggu fungsi mengunyah serta kesehatan struktur tulang rahang secara keseluruhan.

Dalam dunia kedokteran gigi modern, terdapat dua solusi utama yang paling sering dipilih untuk mengatasi masalah ini, yaitu implan gigi (dental implants) dan gigi tiruan (dentures).

Meskipun keduanya memiliki tujuan dasar yang sama untuk menggantikan gigi yang hilang, terdapat perbedaan mendasar dari segi kekuatan, daya tahan, perawatan, hingga kenyamanan pemakaian.

Melansir dari laman The Ohio State University pada Jumat (28/08), pemilihan antara implan gigi dan gigi tiruan sangat bergantung pada kondisi kesehatan mulut, kepadatan tulang rahang, serta anggaran yang dimiliki pasien.

Secara medis, penggunaan implan gigi menawarkan keunggulan dalam menjaga kepadatan tulang rahang karena mekanisme penanamannya yang menirukan fungsi akar gigi asli.

Penelitian dalam Journal of Applied Oral Science, menunjukkan bahwa implan gigi memiliki tingkat keberhasilan jangka panjang hingga lebih dari 95 persen.

Penelitian tersebut juga mengungkapkan bahwa implan gigi mampu mencegah resorpsi (penyusutan) tulang rahang secara signifikan dibandingkan gigi tiruan lepasan, sehingga mampu mempertahankan struktur wajah pasien dalam jangka panjang.