Gunakan Smile Design Technology, Masalah Bercak Putih Bisa Diatasi dengan Veneer Gigi Tanpa Kikis

Ilustrasi gigi putih.
JawaPos.com – Veneer gigi masih menjadi tren dikalangan masyarakat seiring tingkat kesadaran akan kesehatan dan estetika. Pasalnya, veneer gigi bisa membuat gigi lebih rapi dan putih natural.
Diungkapkan drg. Deviana Maria Anastasia, Co-Founder dan Chief Marketing Officer VINIR, tren veneer gigi tidak lepas dari kebutuhan pasien terhadap perawatan estetika. Terlebih veneer bisa menjadi solusi instan yang tetap aman bagi kesehatan gigi asli.
“Untuk veneer gigi, sekarang trennya natural looking smile. Jadi, pasien mau bentuk gigi yang proporsional dengan wajah pasien dan warna yang cerah, hasilnya senyuman terlihat sehat dan natural,” ujar drg. Deviana.
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Tentunya Veneer bisa menjadi solusi cepat untuk perawatan estetika gigi karena didukung dengan teknologi canggih dan disupervisi dokter gigi berpengalaman.
Salah satunya menggunakan Smile Design Technology. Yakni proses veneer gigi dirancang secara personal mengikuti bentuk wajah dan warna kulit masing-masing pasien, hingga menghasilkan tampilan putih yang natural dan tidak terkesan berlebihan.
“Di VINIR, kami menggunakan analisis Smile Design sesuai dengan bentuk wajah dan warna putih di bola mata. Banyak sekali aspek-aspek yang perlu diperhatikan, misalnya kesimetrisan wajah, smile curve, rasio panjang dan lebar gigi, dan beberapa hal lainnya,” lanjut drg. Deviana.
Atasi Bercak Putih Gigi
Masalah bercak putih pada gigi memang bisa diatasidengan veneer. Dikatakan Drg. Deviana, kondisi gigi dengan banyak bercak putih memiliki kesan bahwa warna tidak merata. Padahal, bercak putih terjadi akibat gigi terlalu banyak mengandung mineral.
Kenapa veneer bisa jadi pilihan untuk atasi bercak putih pada gigi? Biasanya masalah bercak putih ini diatasi dengan perawaran bleaching biasa. Tapi metode bleaching dianggap punya batasan sendiri.
“Bercak putih cukup umum terjadi, tapi Bleaching punya batasannya sendiri, terutama jika warna gigi tidak merata karena faktor mineral. Di sinilah veneer bisa menjadi solusi, apalagi dengan teknologi. pemasangan veneer bisa dilakukan dengan tanpa kikis, sehingga minim risiko terhadap struktur gigi asli," jelas dokter gigi lulusan Fakultas Kedokteran Gigi Universitas Trisakti ini.
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