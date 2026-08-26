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Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 26 Agustus 2026 | 18.40 WIB

Kemenkes: Layanan Hemodialisis, Ibu Melahirkan, dan Patah Tulang Tak Berhenti untuk Korban Gempa

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Lucia Rizka Andalusia, mengunjungi pabrik dan fasilitas produksi Indofarma di Cibitung, Cikarang Barat. (Istimewa). - Image

Direktur Jenderal Farmasi dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan, Lucia Rizka Andalusia, mengunjungi pabrik dan fasilitas produksi Indofarma di Cibitung, Cikarang Barat. (Istimewa).

JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) memastikan layananan hemodialisa hingga operasi patah tulang tetap tetap dilayani dan diprioritaskan untuk penanganan korban gempa bumi di Nusa Tenggara Timur.

Direktur Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kemenkes Rizka Andalusia mengatakan, saat ini pihaknya telah membangun rumah sakit darurat di Ruteng NTT yang sudah melayani operasi patah tulang.

"Kementerian Kesehatan full team dari tenaga medisnya, kemudian perlengkapan perbekalan kesehatannya, sampai kepada alat kesehatannya terutama untuk penanganan fraktur (patah tulang) ya, karena kalau bencana itu kan kebanyakan patah tulang gitu," ujarnya kepada wartawan, Rabu (26/8).

Setelah ruang operasi darurat dibuka, Rizka menyebut bahwa sudah ada lebih dari 10 operasi patah tulang yang dilakukan terhadap korban bencana di NTT.

"Termasuk juga ibu-ibu melahirkan. Karena itu enggak bisa ditunda kan," ucapnya.

Di sisi lain, penanganan penyakit hemodialisis yang mengharuskan cuci darah juga dipastikan tetap dilakukan dengan alat-alat yang sudah di-supply Kemenkes.

"Hemodialisis juga enggak boleh berhenti, kalau berhenti nanti pasiennya, mohon maaf ya, akan jadi parah dan kematian nanti ya. Jadi kita enggak berhenti, semua kita udah jalankan di sana," pungkas Rizka.

Editor: Bintang Pradewo
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