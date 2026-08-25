Pelayanan Regeneratif Sel Punca Jadi Andalan RS untuk Penanganan Berbagai Jenis Penyakit

Ilustrasi terapi stem cell. (Pinterest)
JawaPos.com – Terapi sel punca atau stem cell memang sudah dikenal ‘ampuh’ menangani berbagai jenis penyakit. Hal ini pula yang ditonjolkan RS Toto Tentrem di Jakarta.
Founder dan owner dari RS Toto Tentrem, Dr. Purwati, dr., Sp.PD, K-PTI, FINASIM, rumah sakit memiliki keunggulan di bidang pelayanan regeneratif sel punca dengan teknologi canggih. Seperti diketahui, salah satu inovasi terdepan di dunia kedokteran adalah pengembangan sel punca atau stem cell yang memiliki keberhasilan tinggi dalam penanganan berbagai jenis penyakit.
Inovasi inilah yang dibawa di RS Toto Tentrem, bekerja sama dengan Asia Stem Cell Center yang merupakan laboratorium pengolahan sel punca terdepan di Indonesia.
"Diharapkan dapat memberikan layanan kepada masyarakat yang membutuhkan, tidak hanya kuratif, stem cell dengan turunannya ini bisa lebih banyak ke arah preventif untuk pencegahan penyakit," ujar dr. Purwati dalam peresmian rumah sakit Toto Tentrem di Jakarta, baru-baru ini.
Layanan unggulan lainnya pun dihadirkan guna memberikan pelayanan terbaik bagi pasien. Antara lain layanan bedah terpadu, komprehensif onkologi sampai dengan transplantasi bone marrow dan haematopoietic stem cell untuk leukemia dan solid cancer. Lalu comprehensive cardiology mulai dari CT scan sampai pasang ring, vaksinasi, wellness, estetik dan rambut.
Selain keunggulan tersebut, RS Toto Tentrem juga menawarkan layanan medis lainnya yang dibutuhkan masyarakat Jakarta seperti rawat jalan, medical check up dan rawat inap.
Diungkapkan dr. Purwati, RS Toto Tentrem juga tengah mengembangkan cancer vaccine research and development center yang sesuai dengan namanya, berupaya mengembangkan inovasi vaksin kanker yang berbasis RNA, nanopartikel dan precision medicine.
Ia menambahkan, RS Toto Tentrem saat ini memiliki 20 poli yang buka setiap hari, dengan total 80 kamar termasuk UGD hingga rawat inap.
"Alhamdulillah ruangan-ruangan kami juga dibuat seperti di hotel, agar pasien lebih nyaman dan rumah sehat. Jadi pasien datang kesini tidak merasa sakit dan nyaman," ungkap dr Purwati.
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Jawa Pos
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