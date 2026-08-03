Tidak Perlu Mahal! 10 Daftar Makanan Tinggi Protein yang Ramah di Kantong untuk Membentuk Otot

JawaPos.com -Protein merupakan salah satu nutrisi penting yang dibutuhkan oleh tubuh. Asupan protein memiliki banyak manfaat, terutama untuk membentuk jaringan dan sel-sel tubuh.

Protein dapat ditemukan pada berbagai jenis makanan, seperti ikan salmon, daging sapi, udang, sampai kacang almond. Asupan protein sangat dibutuhkan untuk membantu pembentukan dan perbaikan massa otot.

Tidak hanya berasal dari bahan-bahan makanan di atas, beberapa asupan protein juga dapat ditemukan di makanan lain, dengan harga yang lebih terjangkau.

Namun, sumber protein tidak hanya berasal dari bahan makanan tersebut. Masih banyak pilihan makanan tinggi protein lain yang dapat anda beli dengan harga yang lebih terjangkau.

Beragam makanan ini dapat menjadi pilihan anda untuk memenuhi kebutuhan harian, terutama bagi anda yang sedang menjalani program gym, untuk membentuk massa otot, ataupun menjalani pola makan sehat.

Berdasarkan informasi yang dirangkum dari laman fithub.id dan aslimasako.com pada (03/08),berikut adalah sejumlah daftar makanan dengan kadar protein tinggi yang bisa anda dapatkan dengan harga ramah di kantong.

Telur

Telur mengandung protein yang mudah didapatkan dan harganya juga terjangkau. Bagian putih telur memiliki kandungan protein lebih tinggi daripada kuning telur, sekitar 100% lebih banyak. Dalam satu butir telur, terkandung sekitar 6 gr protein. Selain itu, telur juga baik untuk tubuh anda karena mengandung antioksidan, mineral, dan juga vitamin.

Tempe

Tempe juga menjadi sumber protein yang ekonomis. terbuat dari biji kedelai, tempe juga dapat dikonsumsi oleh vegetarian. Dalam 100 gram tempe, terkandung sekitar 19 gr protein. Kandungan tersebut baik untuk membantu pembentukan massa otot, pertumbuhan tulang, dan menjaga kesehatan kulit.

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