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Ryandi Zahdomo
Jumat, 31 Juli 2026 | 16.00 WIB

Jilati Wajah Tiap Jam 2 Pagi, Ternyata Anjing Ini Selamatkan Nyawa Majikannya

Ilustrasi anjing. (Photo by Chevanon Photography/Pexels) - Image

Ilustrasi anjing. (Photo by Chevanon Photography/Pexels)

JawaPos.com - Seorang pemilik anjing di platform Reddit membagikan pengalaman luar biasa, setelah keputusannya memasang kamera pengawas di kamar tidur mengungkap fakta medis yang menyelamatkan nyawanya. 

Sang pemilik yang awalnya merasa terganggu karena selalu dibangunkan oleh anjing campuran Shih Tzu dan Maltese miliknya setiap pukul dua pagi, justru menemukan bahwa hewan peliharaannya sedang melakukan tindakan penyelamatan darurat.

Melalui rekaman CCTV tersebut, terungkap bahwa sang anjing secara instingtif menjilati wajah majikannya secara agresif setiap kali napas sang pemilik terhenti di tengah tidur.

Respons cepat anjing kecil ini memaksa sang majikan terbangun dan kembali bernapas normal.

Tanda Bahaya Sleep Apnea yang Terdeteksi Insting Anjing

Dikutip dari Your Tango, fenomena henti napas saat tidur secara medis dikenal sebagai sleep apnea.

Terdapat dua jenis utama kondisi ini, yaitu Obstructive Sleep Apnea yang disebabkan oleh tersumbatnya saluran napas atas, serta Central Sleep Apnea yang terjadi akibat gangguan sinyal neurologis dari otak ke otot pernapasan.

"Begitu dengkuran saya berhenti dan suasana mendadak hening, dia langsung melompat dari tempat tidurnya dan menjilati saya dengan penuh semangat," tulis pemilik anjing.

Jika dibiarkan tanpa penanganan medis, sleep apnea tidak hanya menyebabkan kelelahan kronis dan penurunan kualitas tidur, tetapi juga meningkatkan risiko penyakit jantung hingga stroke.

Dalam kasus ini, pendengaran tajam dan peka sang anjing terhadap suara terengah-engah menjadi alarm alami yang sangat krusial.

Keajaiban Penciuman Anjing dalam Dunia Medis

Kejadian ini semakin memperkuat bukti ilmiah mengenai kepekaan insting dan penciuman anjing dalam mengendus gangguan kesehatan manusia.

Editor: Bayu Putra
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