Mengenal Deep Tissue Massage, Terapi Pijat Paling Menyakitkan Tapi Paling Bagus untuk Tubuh

seseorang sedang dipijat oleh ahli medis (https://images.pexels.com)
JawaPos.com - Ada banyak metode yang ditemukan oleh para ahli medis untuk memperbaiki atau menyembuhkan tubuh kita. Salah satu metode yang ditemukan dan dibuktikan dapat membantu adalah memijat tubuh.
Metode ini sudah dipraktekkan lama dan ditemukan banyak sekali gaya dari berbagai belahan dunia. Belum lama ini, ada teknik memijat yang menjadi populer karena sering dilakukan pada kalangan atlet.
Deep tissue massage
Dilansir dari Halodoc, deep tissue massage adalah sebuah bentuk terapi pijat yang berfokus pada tekanan pijat lebih kuat dan dalam daripada teknik pijat relaksasi biasa.
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Pijat ini sangat direkomendasikan untuk mengatasi nyeri otot kronis dan ketegangan pada lapisan otot terdalam.
Terutama karena tujuan teknik ini untuk mencapai jaringan ikat serta otot yang terletak jauh di bawah lapisan permukaan kulit.
Namun tidak semua orang dapat menikmati pijat ini karena tekanan dalam dan kuat yang dilakukan oleh terapis terkadang menyakitkan bagi beberapa orang.
Manfaat
Dilansir dari Alodokter, ada berbagai manfaat kesehatan dari teknik pijat yang menyakitkan ini.
Deep tissue massage dalam membantu melemaskan otot yang tegang akibat postur tubuh yang buruk, stres dan terlalu sering mengulangi gerakan yang sama.
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