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Rabbany Wanadriani
Rabu, 22 Juli 2026 | 10.33 WIB

Intip 9 Makanan Kaya Serat untuk Mengatasi Sembelit, Apa Saja?

ilustrasi makanan sehat. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi makanan sehat. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com - Masalah pencernaan seperti sembelit bisa mengganggu kehidupan sehari-hari.

Memasukkan makanan berserat tinggi ke dalam menu makanan Anda sangat penting untuk melancarkan buang air besar dan menjaga kesehatan pencernaan yang optimal.

Makanan ini tidak hanya bermanfaat bagi kesehatan perut, tetapi juga mengatur kadar gula darah.

Dilansir healthshots, berikut 9 makanan tinggi serat untuk meredakan sembelit dan meningkatkan kesehatan pencernaan Anda.

1. Biji-bijian utuh

Biji-bijian utuh membantu pencernaan dan menyediakan vitamin serta mineral kaya serat.

Mengonsumsi makanan berserat tinggi dapat mengurangi sembelit.

2. Oat

Oat meredakan sembelit, melancarkan pencernaan, dan mengandung serat tak larut kaya kalsium, kalium, vitamin B kompleks, dan magnesium, yang bantu menjaga kadar gula darah.

Beta-gluten juga bantu menjaga pergerakan usus tetap teratur.

Editor: Hanny Suwindari
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