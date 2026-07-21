Logo JawaPos
HomeLifestyle
Author avatar - Image
Rabbany Wanadriani
Rabu, 22 Juli 2026 | 04.43 WIB

Ingin Penerbangan Lebih Nyaman? Jauhi 5 Makanan Ini Sebelum Naik Pesawat

ilustrasi orang yang sedang makan. Sumber foto: Freepik - Image

ilustrasi orang yang sedang makan. Sumber foto: Freepik

JawaPos.com – Rasa mual, perut tidak nyaman, atau kembung kerap dialami sebagian orang saat melakukan perjalanan dengan pesawat. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan tekanan udara selama penerbangan, ruang gerak yang terbatas, hingga jenis makanan yang dikonsumsi sebelum keberangkatan.

Karena pilihan makanan di dalam pesawat umumnya tidak banyak, menjaga pola makan sebelum terbang menjadi langkah yang dapat membantu meningkatkan kenyamanan selama perjalanan. Menghindari makanan atau minuman tertentu juga berpotensi mengurangi risiko gangguan pencernaan maupun rasa mual ketika pesawat berada di ketinggian.

Mengutip laporan NDTV, berikut lima makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari sebelum naik pesawat agar perjalanan terasa lebih nyaman.

1. Apel

Tahukah Anda bahwa apel sulit dicerna? Kandungan serat yang tinggi dapat menyebabkan kembung dan sembelit.

Oleh karena itu, lebih baik mengonsumsi buah-buahan yang ringan di perut, seperti pisang, pepaya, atau jeruk.

Jika ingin minum jus buah sebelum penerbangan, perhatikan kandungan gulanya.

Banyak jus buah mengandung terlalu banyak gula dan ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan perut saat Anda berada di udara.

2. Brokoli

Brokoli perlu dihindari sebelum penerbangan. Sama seperti apel, brokoli, kubis, dan kembang kol dapat menyebabkan gas dan kembung.

Editor: Setyo Adi Nugroho
Tags
Artikel Terkait
Sebelum Tidur, Konsumsi 6 Makanan Ini agar Istirahat Lebih Optimal - Image
Lifestyle

Sebelum Tidur, Konsumsi 6 Makanan Ini agar Istirahat Lebih Optimal

Rabu, 22 Juli 2026 | 04.33 WIB

Bukan Sekadar Mengenyangkan, 7 Makanan Ini Baik untuk Pemulihan Saat Demam - Image
Lifestyle

Bukan Sekadar Mengenyangkan, 7 Makanan Ini Baik untuk Pemulihan Saat Demam

Selasa, 21 Juli 2026 | 22.54 WIB

Kebiasaan yang Salah, Mencuci 5 Buah Ini Sebelum Disimpan Bisa Mempercepat Pembusukan - Image
Lifestyle

Kebiasaan yang Salah, Mencuci 5 Buah Ini Sebelum Disimpan Bisa Mempercepat Pembusukan

Selasa, 21 Juli 2026 | 22.51 WIB

Terpopuler

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia - Image
1

Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia

2

Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi

3

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

4

Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo

5

Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan

6

Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria

7

PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers

8

Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force

9

Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs

10

Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore