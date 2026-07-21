Ingin Penerbangan Lebih Nyaman? Jauhi 5 Makanan Ini Sebelum Naik Pesawat

ilustrasi orang yang sedang makan. Sumber foto: Freepik
JawaPos.com – Rasa mual, perut tidak nyaman, atau kembung kerap dialami sebagian orang saat melakukan perjalanan dengan pesawat. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan tekanan udara selama penerbangan, ruang gerak yang terbatas, hingga jenis makanan yang dikonsumsi sebelum keberangkatan.
Karena pilihan makanan di dalam pesawat umumnya tidak banyak, menjaga pola makan sebelum terbang menjadi langkah yang dapat membantu meningkatkan kenyamanan selama perjalanan. Menghindari makanan atau minuman tertentu juga berpotensi mengurangi risiko gangguan pencernaan maupun rasa mual ketika pesawat berada di ketinggian.
Mengutip laporan NDTV, berikut lima makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari sebelum naik pesawat agar perjalanan terasa lebih nyaman.
1. Apel
Tahukah Anda bahwa apel sulit dicerna? Kandungan serat yang tinggi dapat menyebabkan kembung dan sembelit.
Oleh karena itu, lebih baik mengonsumsi buah-buahan yang ringan di perut, seperti pisang, pepaya, atau jeruk.
Jika ingin minum jus buah sebelum penerbangan, perhatikan kandungan gulanya.
Banyak jus buah mengandung terlalu banyak gula dan ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan perut saat Anda berada di udara.
2. Brokoli
Brokoli perlu dihindari sebelum penerbangan. Sama seperti apel, brokoli, kubis, dan kembang kol dapat menyebabkan gas dan kembung.
Presiden Prabowo Hadiri Panen Raya TNI: Hari Ini Saya Bahagia
Taruhan 3 Hektar Kebun Sawit Rp 420 Juta demi Final Spanyol vs Argentina Viral, Vincent jadi Saksi
Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!
Jadwal dan Link Live Streaming Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang Hari Ini, Kick-off 15.30 WIB di Gelora Bung Tomo
Resmi! Daftar Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang, Alex Martins Starter, Ramadhan Sananta Cadangan
Atlet Golf Putri Indonesia Diduga Diculik, Sedang Rayakan Ultah Nenek di Restoran Tiba-tiba Disergap 5 Pria
PWI Pusat Sesalkan Pernyataan Hotman Paris, Minta Hormati Martabat Wartawan dan Kemerdekaan Pers
Prediksi Susunan Pemain Persebaya Surabaya vs PSIS Semarang: Alex Martins Jadi Mesin Gol Baru Green Force
Prediksi Skor Spanyol vs Argentina di Final Piala Dunia 2026: La Roja Siap Gagalkan Mimpi Indah Lionel Messi Cs
Jude Bellingham dan Harry Kane Cadangan! Ini Susunan Pemain Prancis vs Inggris di Perebutan Peringkat Ketiga Piala Dunia 2026