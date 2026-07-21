Ingin Penerbangan Lebih Nyaman? Jauhi 5 Makanan Ini Sebelum Naik Pesawat

JawaPos.com – Rasa mual, perut tidak nyaman, atau kembung kerap dialami sebagian orang saat melakukan perjalanan dengan pesawat. Kondisi tersebut dapat dipengaruhi oleh berbagai faktor, termasuk perubahan tekanan udara selama penerbangan, ruang gerak yang terbatas, hingga jenis makanan yang dikonsumsi sebelum keberangkatan.

Karena pilihan makanan di dalam pesawat umumnya tidak banyak, menjaga pola makan sebelum terbang menjadi langkah yang dapat membantu meningkatkan kenyamanan selama perjalanan. Menghindari makanan atau minuman tertentu juga berpotensi mengurangi risiko gangguan pencernaan maupun rasa mual ketika pesawat berada di ketinggian.

Mengutip laporan NDTV, berikut lima makanan dan minuman yang sebaiknya dihindari sebelum naik pesawat agar perjalanan terasa lebih nyaman.

1. Apel

Tahukah Anda bahwa apel sulit dicerna? Kandungan serat yang tinggi dapat menyebabkan kembung dan sembelit.

Oleh karena itu, lebih baik mengonsumsi buah-buahan yang ringan di perut, seperti pisang, pepaya, atau jeruk.

Jika ingin minum jus buah sebelum penerbangan, perhatikan kandungan gulanya.

Banyak jus buah mengandung terlalu banyak gula dan ini dapat menyebabkan ketidaknyamanan perut saat Anda berada di udara.

2. Brokoli