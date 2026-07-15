Kemenkes Buka Suara Soal Dokter PPDS Unri yang Tewas di Dekat RSUD Tengku Rafian Siak

Ilustrasi Jenazah. (ANTARA/Ardika/am)
JawaPos.com - Kementerian Kesehatan (Kemenkes) buka suara terkait meninggalnya dokter Peserta Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Riau (Unri) berinisial ACL, 30, yang ditemukan meninggal dunia di area semak belukar dekat pagar RSUD Tengku Rafian Siak, Riau, Selasa (14/7).
Kepala Biro Komunikasi dan Informasi Publik Kemenkes Aji Muhawarman menyampaikan duka cita atas wafatnya dokter residen tersebut.
"Kami prihatin dengan kejadian tersebut. Turut berbela sungkawa atas wafatnya almarhum," ujarnya saat dihubungi JawaPos.com, Rabu (15/7).
Aji juga mengaku bahwa telah berkoordinasi dengan pihak rumah sakit untuk memperoleh informasi yang valid mengenai kejadian tersebut.
"Sudah berkoordinasi dengan pihak RSUD untuk meminta informasi yang valid dan lebih jelas," tuturnya.
Hanya saja, Aji belum membeberkan informasi lebih lanjut terkait kematian dr. ACL.
Sebelumnya, dokter PPDS Anestesi Universitas Riau yang bertugas di RSUD Tengku Rafian Siak itu dilaporkan sempat menghilang sebelum akhirnya ditemukan meninggal dunia sekitar pukul 10.30 WIB di area semak belukar di luar pagar rumah sakit.
Kasat Reskrim Polres Siak AKP Raja Kosmos mengatakan, berdasarkan keterangan istri korban, ACL tidak memiliki riwayat penyakit kronis maupun persoalan rumah tangga. Saat ditemukan, secara kasat mata tidak terdapat tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban, bahkan sebuah handsfree masih terpasang di telinganya.
Korban sebelumnya dicari oleh istrinya setelah telepon genggamnya tidak dapat dihubungi. Bersama petugas keamanan rumah sakit, istri korban kemudian memeriksa rekaman CCTV yang memperlihatkan korban berjalan seorang diri keluar dari area rumah sakit menuju ke luar pagar.
Keesokan paginya, petugas keamanan bersama seorang sopir ambulans menyisir area semak belukar di titik terakhir yang terekam CCTV. Korban kemudian ditemukan dalam kondisi terlentang sekitar lima meter dari pagar pembatas rumah sakit dengan tas miliknya berada di dekat jasad.
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