Dokter PPDS Unri Ditemukan Meninggal Dekat RSUD Tengku Rafian Siak usai Hilang 16 Jam

JawaPos.com - Dokter Peserta Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS) Universitas Riau (Unri) berinisial ACL, 30, ditemukan meninggal di tepi pagar RSUD Tengku Rafian Siak, Jalan Raja Kecik, Kabupaten Siak, Riau, Selasa (14/7) sekitar pukul 10.30 WIB.

Korban ditemukan sekitar 16 jam setelah sang istri melapor ke polisi bahwa ACL menghilang.

Secara kasat mata, korban yang bertugas sebagai dokter PPDS Anestesi di RSUD Tengku Rafian Siak itu ditemukan tanpa tanda kekerasan. Sebuah handsfree masih menancap di telinganya.

“Dari keterangan istri korban, korban tidak memiliki riwayat penyakit kronis maupun permasalahan di dalam rumah tangga mereka yang baru berjalan sekitar 2 tahun tersebut,” ujar Kasat Reskrim AKP Raja Kosmos, dikutip dari Riau Pos (Jawa Pos Grup), Selasa (14/7).

Ia menerangkan, penemuan jasad ACL ini bermula ketika istri korban, dr. Yulianti Marbun, 31, yang juga bertugas dan tinggal di Asrama RSUD Tengku Rafian, mencoba menghubungi ponsel korban, namun didapati sudah tidak aktif.

Sang istri kemudian berupaya mencari keberadaan korban di lingkungan rumah sakit dan bertanya kepada rekan sejawat, namun tidak ada yang mengetahui posisinya.

Upaya pencarian, hingga menghubungi pihak keluarga di Bagan Batu juga tidak membuahkan hasil.

Merasa ada yang janggal, istri korban bersama petugas keamanan RSUD kemudian memeriksa rekaman kamera pengawas atau CCTV.

Di area tersebut, korban terlihat berjalan kaki seorang diri keluar dari area rumah sakit melalui pintu keluar di depan Pos Security II menuju ke arah luar.