Sering Cemas Berlebihan? Kenali 'Gangguan' Otak yang Jadi Pemicu Utamanya

JawaPos.com - Bagi banyak wanita, kecemasan atau anxiety sudah jadi bagian hidup yang menguras energi. Banyak yang bergantung obat kimia karena percaya kondisi rapuh ini bawaan lahir dan tak bisa diubah.

Padahal, secara neurologis, kecemasan kronis sering muncul dari "gangguan fungsi" sederhana pada cara otak merespons stimulus visual dan imajinasi. Untuk mengatasinya, pahami dulu beda mendasar antara rasa takut (fear) dan kecemasan (anxiety).

Keduanya memicu respons fisik serupa seperti jantung berdebar, napas memendek, pikiran berpacu, dan aktivasi mode bertahan hidup fight or flight. Namun, ada perbedaan besar antara keduanya.

Rasa takut adalah respons tubuh terhadap ancaman nyata di depan, sedangkan kecemasan muncul saat otak meretas skenario buruk dari ancaman dalam imajinasi. Dikutip dari Your Tango, berikut fakta penting yang perlu kamu tahu.

Eksperimen Ular Derik vs Demam Panggung: Bagaimana Kecemasan Bekerja?Sebagai contoh, bayangkan pendaki yang tiba-tiba bertemu ular derik di jalan setapak. Alam bawah sadarnya langsung deteksi bahaya nyata, pompa adrenalin, dan kirim sinyal fight or flight.

Akibatnya, pendaki refleks melangkah mundur untuk menyelamatkan diri dari ancaman. Kondisi ini berbalik 180 derajat pada kecemasan seperti dialami pembicara publik pemula saat naik panggung.

Secara fisik, ia alami gejala sama seperti yang bertemu ular: tenggorokan tercekat dan jantung berdegup kencang. Bedanya, tidak ada ancaman fisik nyata di panggung.