GERD Bisa Terjadi pada Bayi, Kenali Bedanya dengan Gumoh Biasa

JawaPos.com - Gumoh pada bayi kebanyakan memang merupakan hal yang biasa terjadi karena proses alami. Namun, orang tua perlu memahami bahwa tidak semua gumoh bersifat normal karena dalam kondisi tertentu dapat berkembang menjadi penyakit refluks gastroesofageal atau gastroesophageal reflux disease (GERD).

Dokter Spesialis Anak Konsultan Gastroenterohepatologi dr. Sri Kesuma Astuti, Sp.A, Subsp.G.H(K), menjelaskan bahwa pembahasan GERD pada anak perlu dibedakan menjadi dua kelompok besar, yakni GERD pada bayi dan GERD pada anak yang lebih besar karena perjalanan penyakit serta penanganannya berbeda.

“Kalau kita bicara GERD pada anak, kita harus membagi menjadi GERD pada bayi dan GERD pada anak yang lebih besar karena perjalanan penyakit serta penatalaksanaannya berbeda,” kata dr. Sri Kesuma Astuti dalam sesi media Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dikutip Senin (29/6).

Sebelum membahas lebih lanjut terkait GERD pada anak, mari kenali dulu perbedaan refluks, gumoh, dan muntah pada bayi.

Refluks, Gumoh, dan Muntah Tidak Sama

Anggota Unit Kerja Koordinasi Gastroenterohepatologi IDAI itu menjelaskan bahwa refluks merupakan kondisi ketika isi lambung mengalir kembali ke kerongkongan atau esofagus tanpa adanya upaya aktif dari bayi untuk mengeluarkannya.

Isi lambung yang naik tersebut tidak hanya berupa makanan atau susu, tetapi juga dapat mengandung asam lambung, asam empedu, serta enzim pencernaan.

“Ketika refluks ini sampai masuk ke rongga mulut dan keluar melalui mulut, inilah yang disebut gumoh atau regurgitasi,” ujar dr. Sri.

Ia menegaskan bahwa gumoh berbeda dengan muntah. Gumoh terjadi secara pasif sehingga isi lambung keluar begitu saja, sedangkan muntah melibatkan kontraksi dan usaha aktif tubuh untuk mengeluarkan isi lambung.