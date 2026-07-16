Viral Pria di Jakbar Kepergok Curi Kosmetik di Minimarket Sambil Bawa Bayi

Ilustrasi pencurian. (Istimewa)
JawaPos.com - Aksi seorang pria yang diduga melakukan aksi pencurian di salah satu minimarket kawasan Kembangan, Jakarta Barat, viral di media sosial.
Pria tersebut menjadi sorotan lantaran nekat melancarkan aksinya sambil menggendong seorang bayi.
Peristiwa ini terjadi di sebuah minimarket yang berlokasi di Jalan Meruya Selatan, Kembangan, Jakarta Barat, Rabu (15/7) malam.
Berdasarkan rekaman video yang diunggah oleh akun Instagram @wargajakbar, pria berkaus merah dan bertopi tersebut tidak berkutik saat diinterogasi. Ia tampak pasrah sambil tetap mendekap erat bayi di pelukannya.
Karyawan minimarket yang curiga langsung melakukan penggeledahan di tempat. Hasilnya, petugas toko menemukan sejumlah produk kosmetik yang disembunyikan di dalam kantong pakaian pria tersebut.
Setelah ketahuan, barang-barang yang diduga hendak dibawa kabur itu langsung dikeluarkan dan dikembalikan lagi ke rak penyimpanan oleh pihak swalayan.
Kanit Reskrim Polsek Kembangan AKP Rahmad Kurniantoro membenarkan adanya insiden dugaan pencurian tersebut.
Rahmad mengungkapkan bahwa barang yang diambil pelaku merupakan produk kosmetik dengan nilai nominal yang tidak besar.
"Ya paling barang-barang yang nggak itu, barang-barang yang murah, Rp 20 ribuan,” kata Rahmat saat dikonfirmasi, Kamis (16/7).
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Berdasarkan hasil pemeriksaan awal, polisi menyebutkan bahwa motif utama di balik aksi nekat pria tersebut didorong oleh tekanan finansial.
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