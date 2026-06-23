Cek Kesehatan Gratis kian Diminati, Lebih dari 300 Warga Ikut Mini MCU di Berbagai Kawasan Hunian

Tim penyelenggara dan tenaga kesehatan berfoto bersama usai pelaksanaan Mini MCU gratis yang telah menjangkau lebih dari 300 warga di sejumlah kawasan hunian di Jakarta. (Istimewa)

JawaPos.com - Kesadaran masyarakat untuk memantau kondisi kesehatan terus meningkat.

Salah satu langkah sederhana yang banyak diminati adalah pemeriksaan kesehatan dasar atau mini medical check-up (MCU), karena dapat membantu mendeteksi berbagai risiko kesehatan sejak dini tanpa harus menunggu munculnya keluhan serius.

"Mini MCU ini adalah cara kami untuk memberi kembali kepada komunitas," ujar Dr. Rose Latuconsina, M.H.

Program pemeriksaan kesehatan gratis yang digelar REMAX FAST dalam rangka perayaan satu dekade perusahaan itu telah menjangkau lebih dari 300 warga dan komunitas di sekitar kawasan operasionalnya selama dua bulan terakhir.

Kegiatan tersebut berlangsung dalam empat sesi di sejumlah lokasi hunian. Dua sesi pertama digelar di Cleon Park Apartment melalui kolaborasi dengan Lux Livin Realty dan dukungan developer Jakarta Garden City. Sementara dua sesi berikutnya berlangsung di Basecamp Oak Tower dan Gading Icon dengan dukungan layanan kesehatan dari Halodoc.

Menurut Rose, sebagian besar biaya pelaksanaan kegiatan tetap ditanggung langsung oleh perusahaan. "Perusahaan yang sehat harus mampu memberi dari sumber dayanya sendiri. Dukungan mitra merupakan nilai tambah," katanya.

Program ini mendapat sambutan positif dari warga. Selain memperoleh pemeriksaan kesehatan dasar, peserta juga mendapatkan edukasi mengenai pentingnya menjaga kondisi tubuh dan melakukan pemeriksaan secara berkala.

Dukungan berbagai pihak, mulai dari pengembang hingga pengurus kawasan hunian, turut membantu pelaksanaan kegiatan di beberapa lokasi. Kolaborasi tersebut memungkinkan layanan kesehatan menjangkau lebih banyak masyarakat di lingkungan tempat tinggal mereka.