7 Cara Ampuh Atasi Mabuk Darat Akibat 'Motion Sickness' saat Main HP di Mobil

JawaPos.com - Perjalanan jauh dengan mobil sering dimanfaatkan untuk bermain media sosial, membalas chat, menonton video, atau membaca berita melalui ponsel.

Namun, tidak sedikit orang yang justru merasa pusing, mual, hingga ingin muntah setelah beberapa menit menatap layar saat kendaraan bergerak. Kondisi ini dikenal sebagai mabuk darat atau motion sickness.

Mabuk darat saat main handphone di mobil terjadi karena otak menerima informasi yang berbeda dari mata dan organ keseimbangan di telinga bagian dalam. Saat mata fokus pada layar yang relatif diam, tubuh sebenarnya merasakan gerakan kendaraan. Ketidaksesuaian sinyal tersebut membuat otak bingung dan memicu gejala mabuk perjalanan.

Kabar baiknya, ada 7 cara sederhana yang bisa kamu lakukan agar tetap nyaman menggunakan ponsel selama perjalanan tanpa harus terganggu rasa mual. Berikut tips yang bisa dicoba!

1. Batasi Waktu Menatap Layar HP Semakin lama kamu fokus pada layar ponsel, semakin besar risiko munculnya mabuk darat. Karena itu, cobalah menggunakan HP dalam durasi singkat.

Setelah beberapa menit melihat layar, alihkan pandangan ke luar jendela selama beberapa saat untuk membantu otak menyesuaikan informasi visual dengan gerakan kendaraan.

2. Pilih Posisi Duduk yang Tepat Posisi duduk dapat memengaruhi tingkat kenyamanan selama perjalanan. Jika memungkinkan, pilih kursi depan karena gerakan kendaraan biasanya terasa lebih stabil dibandingkan kursi belakang.

Duduk menghadap ke arah laju kendaraan juga membantu tubuh lebih mudah beradaptasi terhadap perubahan gerakan.