9 Cara Menjaga Kesehatan Mental Perempuan di Tengah Tuntutan Peran yang Berlapis

Jawapos.com - Tuntutan peran yang berlapis sering kali membuat perempuan lupa untuk mendengarkan kebutuhan mentalnya sendiri.

Akibatnya, kelompok perempuan muda kini tercatat paling rentan mengalami tekanan psikologis hingga depresi. Memprioritaskan kesehatan mental adalah langkah pertama untuk mengambil kendali atas kebahagiaan dan kesehatan fisik Anda secara menyeluruh.

Melansir Kemenkes RI, Orang Tua Hebat, dan Unifam.com, ini dia 9 cara efektif menjaga kesehatan mental perempuan agar tetap tangguh menghadapi dinamika kehidupan modern:

1. Mengenali dan Menerima Emosi Tanpa Menghakimi Diri Sendiri

Langkah pertama menjaga kesehatan mental adalah berhenti menekan perasaan yang datang. Amati emosi yang muncul dengan rasa ingin tahu, bukan dengan penghakiman.

Mengakui bahwa kamu merasa lelah, sedih, atau kewalahan adalah tanda kekuatan, bukan kelemahan.

2. Menetapkan Batasan yang Sehat dalam Relasi

Belajar mengatakan "tidak" pada permintaan yang melampaui kapasitas diri adalah bentuk perawatan diri yang paling mendasar.

Batasan yang sehat bukan berarti egois ini adalah cara menjaga energi emosional agar tetap dapat hadir sepenuhnya bagi diri sendiri dan orang-orang yang penting.

3. Menjaga Kualitas Tidur Secara Konsisten

Pola tidur yang baik, setidaknya 7–8 jam per malam dan idealnya tidur sebelum pukul 23.00, memberikan dampak langsung pada stabilitas suasana hati, kemampuan berpikir jernih, dan ketahanan menghadapi stres. Kurang tidur adalah salah satu pemicu terbesar perubahan mood yang drastis.

4. Membangun Sistem Dukungan Sosial yang Kuat

Kedekatan yang bermakna dengan keluarga, sahabat, atau komunitas memberikan rasa aman secara emosional yang tidak dapat digantikan oleh hal lain.