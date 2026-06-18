Pasutri Wajib Tahu, 8 Tanda Awal Kehamilan yang Sering Disalah Artikan sebagai Gejala PMS

Jawapos.com - Banyak perempuan seringkali terkecoh ketika merasakan tubuhnya mendadak lemas, perut kram, hingga suasana hati yang naik-turun.

Alih-alih mencurigai adanya kehamilan, gejala-gejala ini kerap diabaikan dan dianggap sebagai tanda "tamu bulanan" atau PMS akan segera tiba. Akibatnya, banyak perempuan baru menyadari kehamilannya setelah beberapa minggu berlalu.

Padahal, mengenali perbedaan halus antara PMS dan kehamilan sangat krusial demi menjaga kesehatan ibu dan janin sejak trimester pertama.

Merangkum informasi dari Alodokter dan Prima Hospital.com, berikut adalah tanda-tanda awal kehamilan yang wajib Anda ketahui agar tidak lagi keliru:

1. Telat Haid

Terlambatnya siklus menstruasi adalah tanda kehamilan yang paling umum dan mudah disadari. Kondisi ini terjadi karena tubuh mulai memproduksi hormon hCG setelah embrio menempel pada dinding rahim.

Meski demikian, telat haid juga bisa dipicu oleh stres, diet ekstrem, atau ketidakseimbangan hormon, sehingga perlu dikonfirmasi dengan tes kehamilan.

2. Mual dan Muntah (Morning Sickness)

Rasa mual yang kerap muncul di pagi hari, meski bisa terjadi kapan saja, merupakan gejala awal kehamilan yang sangat umum. Kondisi ini disebabkan oleh perubahan hormonal dan sensitivitas penciuman yang meningkat drastis.

Gejala ini umumnya mulai terasa pada usia kehamilan 6 minggu dan berangsur membaik memasuki trimester kedua.