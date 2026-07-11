Keumjo Eks 9MUSES Bagikan Momen Kehamilan, Siap Sambut Anak Kedua

keumjo photo maternity (x @soompi)

JawaPos.com – Mantan anggota 9MUSES, Keumjo, membagikan kabar mengenai kehamilannya melalui media sosial.

Dikutip dari soompi pada 9 Juli, ia mengunggah serangkaian foto maternity yang memperlihatkan pesonanya sebagai calon ibu, sekaligus membagikan cerita hangat tentang perjalanan menuju kelahiran buah hati.

Keumjo mengungkapkan bahwa usia kehamilannya kini telah memasuki 32 minggu.

Ia juga menceritakan bahwa masa kehamilannya berjalan dengan menyenangkan karena mendapat dukungan penuh dari sang suami, yang selalu membiarkannya melakukan berbagai hal yang ia sukai.

Keumjo menceritakan kalau dia tidak terlalu mengalami perubahan suasana hati akibat hormon selama kehamilan.

Menurutnya, perhatian dan dukungan dari orang terdekat membuat setiap hari terasa lebih ringan dan penuh kebahagiaan menjelang persalinan.

Tak hanya membagikan potret maternity, penyanyi kelahiran 1992 itu juga mengungkap nama yang telah dipilih untuk anak-anaknya.

Anak pertama diberi nama "Eun", yang berarti "perak", sementara anak kedua akan bernama "Bo Hwa", yang memiliki makna "harta" atau "permata".

Keumjo mengatakan bahwa sejak awal dirinya dan sang suami memang telah merencanakan memiliki dua anak.

Sang suami bahkan menyebut keluarga kecil mereka sebagai "emas, perak, dan harta", sebuah permainan kata yang juga berkaitan dengan nama Keumjo, karena "keum" dalam bahasa Korea berarti emas.

Keumjo diketahui menikah dengan aktor musikal Baek Ki Bum pada 2022. Setelah menjalani kehidupan rumah tangga selama beberapa tahun, pasangan ini mengumumkan kabar kehamilan pertama pada Februari lalu.

Sejak saat itu, banyak penggemar yang terus memberikan doa dan dukungan kepada keduanya.

Unggahan maternity terbaru Keumjo pun langsung dibanjiri ucapan selamat dari penggemar dan rekan sesama artis.

Banyak yang memuji penampilannya yang anggun serta turut mendoakan agar proses persalinan nanti berjalan lancar.

Kini, publik menantikan momen bahagia ketika Keumjo dan Baek Ki Bum resmi menyambut kehadiran anggota baru dalam keluarga mereka.

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