Alberta Dionny Natanuel
15 April 2026, 22.21 WIB

Bukan Sekadar PMS Biasa, Kenali Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD): Gejala, Penyebab, dan Cara Mengatasinya

Ilustrasi seorang perempuan mengalami kesakitan di bagian perut (Pexels)

JawaPos.com - Perempuan dan laki-laki dibedakan dengan alat reproduksi mereka. Perempuan memiliki rahim untuk mengandung calon bayi, dan laki-laki memiliki penis untuk membuahi rahim. 

Namun, ada beberapa orang yang mengalami gangguan pada organ reproduksi mereka. Beberapa gangguan ini dapat membuat penderitanya merasakan rasa nyeri hebat. 

Kebanyakan perempuan yang memiliki uterus atau rahim,mengalami rasa nyeri pada saat menstruasi. Dalam skala tertentu, hal itu masih dapat dikatakan normal. Tapi, apabila perempuan mengalami rasa nyeri hebat, mungkin ada yang salah dengan rahimnya. 

Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD)

Dilansir dari Alodokter, premenstrual dysphoric disorder (PMDD) adalah gangguan fisik dan emosi berat yang muncul menjelang menstruasi. Kondisi ini adalah bentuk dari premenstrual syndrome (PMS) yang jauh lebih parah hingga mengganggu aktivitas sehari-hari. 

Kondisi ini dialami sekitar 3-5% perempuan sekitar 1-2 minggu sebelum haid tiba. Lalu akan mereda dalam beberapa hari setelah haid. 

Karena kondisinya yang mirip PMS, penderita seringkali tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya didapatkan dan bahkan tidak dihiraukan oleh dokter. 

Penyebab

Dilansir dari John Hopkins Medicine, penyebab pasti kondisi PMDD masih belum ditemukan. Dispekulasikan kondisi ini adalah akibat dari reaksi perubahan hormon karena kurangnya serotonin. 

Serotonin adalah zat yang secara alami ditemukan di otak dan usus. Mereka dapat mempersempit pembuluh darah, mempengaruhi suasana hari, dan gejala-gejala fisik lain. 

Artikel Terkait
12 Manfaat Mandi Pagi Sebelum Subuh untuk Kesehatan, Bikin Tubuh Segar dan Fokus Seharian - Image
Kesehatan

12 Manfaat Mandi Pagi Sebelum Subuh untuk Kesehatan, Bikin Tubuh Segar dan Fokus Seharian

11 April 2026, 11.45 WIB

5 Manfaat Buah Manggis untuk Kesehatan Tubuh yang Tak Disangka-sangka, Salah Satunya Efektif Mencegah Kerusakan Sel - Image
Kesehatan

5 Manfaat Buah Manggis untuk Kesehatan Tubuh yang Tak Disangka-sangka, Salah Satunya Efektif Mencegah Kerusakan Sel

26 Maret 2026, 00.41 WIB

5 Manfaat Tak Terduga Kulit Pisang untuk Kesehatan Tubuh Anda - Image
Kesehatan

5 Manfaat Tak Terduga Kulit Pisang untuk Kesehatan Tubuh Anda

18 Maret 2026, 05.51 WIB

Terpopuler

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi - Image
1

7 Kebiasaan Malam Orang yang Tidak akan Pernah Berhasil dalam Hidup Menurut Psikologi

2

7 Kuliner Cwie Mie Terenak di Malang, Kuliner Ikonik dengan Cita Rasa Otentik

3

Jadwal Piala AFF U-17 Timnas Indonesia U-17 vs Timor Leste, Siaran Langsung, dan Daftar Skuad Garuda Muda

4

Bupati Gresik Gus Yani Buka Suara soal Kasus SK ASN Palsu, Korban Rugi hingga Rp 150 Juta

5

Kasus Penipuan ASN di Gresik Menghadirkan Fakta Baru, Pegawai DPMD Mengaku Jadi Korban

6

Kronologi Kasus Pelecehan Seksual FH UI, 16 Mahasiswa Terduga Pelaku Disidang Terbuka

7

Tak Perlu ke Jogja, 12 Tempat Kuliner Gudeg Ini Ada di Malang yang Juga Istimewa dan Rasanya Juara

8

Momen Terduga Pelaku Pelecehan di FH UI yang juga Anak Polisi Dikonfrontasi Mahasiswa

9

12 Pilihan Restoran Terenak di Malang untuk Keluarga dengan Suasana Adem dan Punya Spot Instagramable

10

11 Tempat Kuliner Gudeg di Surabaya Paling Enak Soal Rasa Bikin Nostalgia dengan Jogja

