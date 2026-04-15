Bukan Sekadar PMS Biasa, Kenali Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD): Gejala, Penyebab, dan Cara Mengatasinya

JawaPos.com - Perempuan dan laki-laki dibedakan dengan alat reproduksi mereka. Perempuan memiliki rahim untuk mengandung calon bayi, dan laki-laki memiliki penis untuk membuahi rahim.

Namun, ada beberapa orang yang mengalami gangguan pada organ reproduksi mereka. Beberapa gangguan ini dapat membuat penderitanya merasakan rasa nyeri hebat.

Kebanyakan perempuan yang memiliki uterus atau rahim,mengalami rasa nyeri pada saat menstruasi. Dalam skala tertentu, hal itu masih dapat dikatakan normal. Tapi, apabila perempuan mengalami rasa nyeri hebat, mungkin ada yang salah dengan rahimnya.

Premenstrual Dysphoric Disorder (PMDD)

Dilansir dari Alodokter, premenstrual dysphoric disorder (PMDD) adalah gangguan fisik dan emosi berat yang muncul menjelang menstruasi. Kondisi ini adalah bentuk dari premenstrual syndrome (PMS) yang jauh lebih parah hingga mengganggu aktivitas sehari-hari.

Kondisi ini dialami sekitar 3-5% perempuan sekitar 1-2 minggu sebelum haid tiba. Lalu akan mereda dalam beberapa hari setelah haid.

Karena kondisinya yang mirip PMS, penderita seringkali tidak mendapatkan perhatian yang seharusnya didapatkan dan bahkan tidak dihiraukan oleh dokter.

Penyebab

Dilansir dari John Hopkins Medicine, penyebab pasti kondisi PMDD masih belum ditemukan. Dispekulasikan kondisi ini adalah akibat dari reaksi perubahan hormon karena kurangnya serotonin.