Jangan Sepelekan Penglihatan Kabur pada Lansia, Katarak Perlu Dideteksi Sejak Dini

Ilustrasi penglihatan kabur yakni katarak oleh lansia. (Dok. Singapore National Eye Centre (SNEC)).
JawaPos.com - Memasuki usia lanjut, berbagai fungsi tubuh memang mengalami penurunan secara alami. Namun, tidak semua perubahan yang muncul harus dianggap sebagai bagian normal dari proses penuaan.
Salah satu kondisi yang sering luput dari perhatian adalah katarak, gangguan pada mata yang menjadi penyebab utama kebutaan di dunia. Padahal, kondisi ini dapat ditangani secara efektif melalui penanganan medis yang tepat.
Menurut dr. Melissa Wong, Head & Senior Consultant, Cataract & Comprehensive Ophthalmology Department, Singapore National Eye Centre (SNEC), katarak terjadi ketika lensa alami mata kehilangan kejernihannya sehingga kemampuan melihat menjadi terganggu.
"Katarak adalah kondisi ketika lensa alami mata manusia mengalami perubahan warna menjadi kekuningan atau menjadi keruh. Penyebab paling umum adalah penuaan," ujar dr. Melissa Wong di Jakarta.
Perubahan pada lensa mata umumnya mulai terjadi jauh sebelum gejalanya dirasakan. Proses tersebut dapat dimulai sejak usia 40 hingga 50 tahun, meski pada tahap awal biasanya belum menimbulkan keluhan yang berarti.
Menurut dr. Melissa, sebagian besar orang mulai menyadari adanya gangguan penglihatan saat memasuki usia sekitar 60 tahun, ketika tingkat kekeruhan lensa semakin meningkat.
"Perubahan awal pada lensa mata dapat mulai terjadi sejak usia 40 hingga 50 tahun, meskipun biasanya belum terasa atau belum mengganggu penglihatan. Kebanyakan pasien mulai menyadari perubahan penglihatan pada usia sekitar 60 tahun," katanya.
Karena berkaitan erat dengan proses penuaan, hampir setiap orang berpotensi mengalami katarak pada suatu tahap kehidupan, meskipun tingkat keparahannya dapat berbeda-beda.
Salah satu tantangan dalam penanganan katarak adalah gejalanya yang berkembang secara perlahan.
Banyak orang menganggap penurunan penglihatan sebagai hal yang wajar seiring bertambahnya usia sehingga menunda pemeriksaan ke dokter mata.
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