Kondisi Raffi Ahmad Usai Melakukan Tindakan Operasi Lipoma

JawaPos.com - Raffi Ahmad memutuskan melakukan tindakan operasi meski tengah malam saking padatnya sejumlah aktivitas dia selepas pulang dari melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci.

Raffi Ahmad menjelaskan penyebab dirinya harus melakukan tindakan operasi. Menurut suami Nagita Slavina, ia melakukan operasi untuk pengangkatan benjolan pada bagian bahu.

"Bismillah. Beberapa waktu terakhir banyak yang bertanya tentang benjolan di area bahu saya. Dari hasil pemeriksaan, kemungkinan mengarah pada lipoma (penumpukan jaringan lemak), kista, atau benjolan jinak lainnya," tulis Raffi Ahmad di akun Instagram pribadinya.

Menurut Raffi, ukuran lipoma yang ada di bahunya sudah sekitar 5-6 centimeter. Kondisi ini memerlukan tindakan medis secara tepat supaya tidak berkembang menjadi penyakit membahayakan.

"Yang terpenting, jangan pernah menganggap remeh benjolan yang terus membesar atau berubah. Pemeriksaan sejak dini jauh lebih baik daripada menunggu sampai menimbulkan masalah yang lebih besar," ungkap Raffi Ahmad.

Sejak pria asal Bandung itu memberi tahu publik ihwal tindakan operasi yang dijalaninya, banyak pengguna media sosial mendoakan Raffi Ahmad agar ia cepat pulih dan sehat kembali.

Bukan hanya dari warganet di media sosial, doa dan perhatian terhadap Raffi Ahmad juga banyak berdatangan dari kalangan selebriti seperti Iis Dahlia, Soimah, Irfan Hakim, Eko Patrio, dan banyak lagi yang lainnya.

"Terima kasih untuk semua sahabat, keluarga, dan teman-teman yang sudah mendoakan," katanya.