Logo JawaPos
HomeEntertainment
Author avatar - Image
Abdul Rahman
Kamis, 4 Juni 2026 | 03.37 WIB

Kondisi Raffi Ahmad Usai Melakukan Tindakan Operasi Lipoma

Raffi Ahmad melakukan tindakan operasi lipoma. (Instagram: raffinagita1717) - Image

Raffi Ahmad melakukan tindakan operasi lipoma. (Instagram: raffinagita1717)

JawaPos.com - Raffi Ahmad memutuskan melakukan tindakan operasi meski tengah malam saking padatnya sejumlah aktivitas dia selepas pulang dari melaksanakan ibadah haji di Tanah Suci.

Raffi Ahmad menjelaskan penyebab dirinya harus melakukan tindakan operasi. Menurut suami Nagita Slavina, ia melakukan operasi untuk pengangkatan benjolan pada bagian bahu.

"Bismillah. Beberapa waktu terakhir banyak yang bertanya tentang benjolan di area bahu saya. Dari hasil pemeriksaan, kemungkinan mengarah pada lipoma (penumpukan jaringan lemak), kista, atau benjolan jinak lainnya," tulis Raffi Ahmad di akun Instagram pribadinya.

Menurut Raffi, ukuran lipoma yang ada di bahunya sudah sekitar 5-6 centimeter. Kondisi ini memerlukan tindakan medis secara tepat supaya tidak berkembang menjadi penyakit membahayakan.

"Yang terpenting, jangan pernah menganggap remeh benjolan yang terus membesar atau berubah. Pemeriksaan sejak dini jauh lebih baik daripada menunggu sampai menimbulkan masalah yang lebih besar," ungkap Raffi Ahmad.

Sejak pria asal Bandung itu memberi tahu publik ihwal tindakan operasi yang dijalaninya, banyak pengguna media sosial mendoakan Raffi Ahmad agar ia cepat pulih dan sehat kembali.

Bukan hanya dari warganet di media sosial, doa dan perhatian terhadap Raffi Ahmad juga banyak berdatangan dari kalangan selebriti seperti Iis Dahlia, Soimah, Irfan Hakim, Eko Patrio, dan banyak lagi yang lainnya.

"Terima kasih untuk semua sahabat, keluarga, dan teman-teman yang sudah mendoakan," katanya.

Dalam kesempatan itu, Raffi Ahmad mengungkapkan kondisinya pasca menjalani operasi. Menurut presenter kenamaan Tanah Air, kondisi kesehatannya kini sudah membaik.

Editor: Abdul Rahman
Tags
Artikel Terkait
Raffi Ahmad Jalani Operasi Tengah Malam, Iis Dahlia, Eko Patrio, Irfan Hakim, hingga Soimah Beri Perhatian - Image
Entertainment

Raffi Ahmad Jalani Operasi Tengah Malam, Iis Dahlia, Eko Patrio, Irfan Hakim, hingga Soimah Beri Perhatian

Rabu, 3 Juni 2026 | 17.24 WIB

Daftar Artis yang Namanya Dicatut untuk Penipuan: Dari Raffi Ahmad, Ahmad Dhani, hingga Siva Aprilia - Image
Entertainment

Daftar Artis yang Namanya Dicatut untuk Penipuan: Dari Raffi Ahmad, Ahmad Dhani, hingga Siva Aprilia

Senin, 25 Mei 2026 | 03.15 WIB

Momen Pertemuan Raffi Ahmad dan Sri Sultan Hamengkubuwono X di Pernikahan Anak Soimah - Image
Entertainment

Momen Pertemuan Raffi Ahmad dan Sri Sultan Hamengkubuwono X di Pernikahan Anak Soimah

Senin, 11 Mei 2026 | 03.53 WIB

Terpopuler

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026 - Image
1

Penyebab Ribuan Gerai Indomaret Tutup pada 31 Mei-1 Juni 2026

2

Pesan Perpisahan Penuh Misteri Milos Raickovic Bersama Persebaya Surabaya, Bonek Penasaran hingga Menyesali

3

Presiden Iran Masoud Pezeshkian Ajukan Pengunduran Diri, Ini Alasannya

4

Bocor! 3 Alasan Krusial Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Nomor Dua Jadi Kunci Utama

5

Ada Pemain Bali United yang Dirumorkan Gabung Persebaya Surabaya Musim Depan, Bonek Sebutkan 3 Nama Termasuk Irfan Jaya

6

Kunker Luar Negeri Presiden Dikritik, Teddy Singgung Dino Patti Djalal yang hanya 3 Bulan jadi Wamenlu

7

'Tibo Sri': 7 Weton yang Memiliki Rezeki Seumur Hidupnya Mengalir Seperti Air dan Tidak Pernah Mengering Menurut Primbon Jawa

8

Breaking News! Bruno Moreira Tinggalkan Persebaya Surabaya, Wariskan 39 Gol yang Sulit Dilupakan

9

Harga BBM Pertamina Nonsubsidi Terbaru Per 1 Juni 2026, Dex Series Turun, Pertamax Turbo Naik

10

Viral Penonton Konser F4 di Jakarta Kena Campak Sebelumnya, Kemenkes Lakukan Pengecekan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore