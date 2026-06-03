Raffi Ahmad Jalani Operasi Tengah Malam, Iis Dahlia, Eko Patrio, Irfan Hakim, hingga Soimah Beri Perhatian

Raffi Ahmad melakukan tindakan operasi tengah malam. (Instagram: raffinagita1717)
JawaPos.com – Raffi Ahmad mengabarkan bahwa dirinya baru saja menjalani tindakan operasi. Kabar tersebut disampaikan suami Nagita Slavina itu melalui unggahan di akun Instagram pribadinya.
Di tengah padatnya aktivitas yang dijalani, Raffi Ahmad yang baru kembali ke Tanah Air usai menunaikan ibadah haji memutuskan menjalani operasi pada tengah malam di sebuah rumah sakit.
"Tengah malam operasi selesai dan alhamdulillah operasinya lancar. Bismillah kuat dan sehat lagi. Pagi hari nanti semangat lagi. Gaspol lagi," ungkap Raffi Ahmad sembari mengunggah sejumlah foto dan video di akun Instagram raffinagita1717.
Meski membagikan kabar operasi yang dijalaninya, Raffi tidak menjelaskan secara rinci tindakan medis yang dilakukan. Hal itu membuat sejumlah rekan sesama artis penasaran, termasuk penyanyi dangdut Iis Dahlia yang ingin mengetahui jenis operasi yang dijalani presenter kondang tersebut.
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Melalui unggahan yang sama, Raffi Ahmad juga menyampaikan pesan tentang pentingnya menjaga kesehatan. Menurutnya, kesehatan merupakan aset paling berharga yang harus dijaga dengan baik.
Ia mengingatkan agar tidak larut dalam keluhan saat menghadapi berbagai persoalan hidup. Selain itu, Raffi juga menekankan pentingnya segera berobat ketika sakit agar proses pemulihan dapat berlangsung lebih cepat dan aktivitas sehari-hari bisa kembali dijalani dengan optimal.
"Jangan larut dalam keluhan. Hidup butuh perjuangan, dan perjuangan butuh mental yang kuat. Mindset kuat adalah obat pertama sebelum obat lainnya. Tapi tetap kalau sakit segera berobat, kalau sehat jangan lupa bersyukur. Karena sehebat apa pun kita, kesehatan tetap nomor satu. Semangat," kata Raffi Ahmad.
Unggahan tersebut langsung dibanjiri komentar dan doa dari banyak selebriti Tanah Air. Di antaranya Iis Dahlia, Eko Patrio, Chika Jessica, Ivan Gunawan, Tarra Budiman, Luna Maya, Irfan Hakim, Wika Salim, Gading Marten, Wulan Guritno, Soimah, dan sejumlah artis lainnya.
Mereka kompak memberikan dukungan serta mendoakan agar Raffi Ahmad segera pulih dan dapat kembali beraktivitas seperti biasa.
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