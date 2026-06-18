8 Manfaat Jus Apel untuk Kesehatan, Bantu Jaga Jantung hingga Cegah Diabetes

JawaPos.com - Jus apel menjadi salah satu minuman sehat yang banyak dikonsumsi karena rasanya segar dan mudah dibuat. Tak hanya menyegarkan, jus apel juga mengandung berbagai nutrisi penting yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh.

Buah apel dikenal kaya akan vitamin, mineral, serat, serta senyawa antioksidan seperti polifenol dan flavonoid. Kandungan ini membuat apel sering disebut sebagai salah satu buah terbaik untuk dikonsumsi setiap hari. Saat diolah menjadi jus, sebagian besar nutrisi penting tersebut tetap dapat dinikmati, terutama jika dibuat tanpa tambahan gula berlebihan.

Selain membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh, jus apel juga dikaitkan dengan berbagai manfaat kesehatan, mulai dari menjaga kesehatan jantung, mendukung sistem pencernaan, hingga membantu mengontrol berat badan. Namun, manfaat itu akan lebih optimal jika jus dibuat dari apel segar dan dikonsumsi dalam jumlah yang wajar.

Melansir dari Alodokter dan Halodoc, berikut sejumlah manfaat jus apel yang baik untuk kesehatan tubuh.

1. Membantu Mencegah Dehidrasi

Sebagian besar kandungan jus apel adalah air. Karena itu, minuman ini dapat membantu memenuhi kebutuhan cairan tubuh sehari-hari dan mencegah dehidrasi.

Tubuh yang terhidrasi dengan baik akan bekerja lebih optimal, mulai dari menjaga suhu tubuh, melancarkan peredaran darah, hingga mendukung fungsi organ-organ penting. Jus apel bisa menjadi alternatif minuman sehat selain air putih, terutama saat cuaca panas atau setelah beraktivitas.

Meski demikian, sebaiknya hindari menambahkan terlalu banyak gula karena dapat mengurangi manfaat hidrasi dan justru membuat tubuh lebih mudah merasa haus.

2. Mendukung Program Penurunan Berat Badan