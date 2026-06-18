7 Manfaat Jus Stroberi untuk Kesehatan, Bantu Jaga Jantung hingga Cegah Penuaan Dini

Ilustrasi jus stroberi (Magnific)
JawaPos.com - Jus stroberi menjadi salah satu minuman favorit yang banyak digemari karena rasanya yang manis, segar, dan mudah dipadukan dengan berbagai bahan lainnya. Selain menyegarkan, jus stroberi juga menyimpan beragam manfaat kesehatan berkat kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan yang melimpah.
Buah stroberi dikenal sebagai salah satu buah dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Tak hanya itu, stroberi juga mengandung antioksidan alami seperti antosianin dan asam elagik yang berperan penting dalam melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.
Mengutip dari Alodokter dan Halodoc, konsumsi jus stroberi secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga mendukung kesehatan kulit dan mata. Namun, manfaat tersebut akan lebih optimal jika jus dibuat tanpa tambahan gula berlebihan, pemanis buatan, atau bahan pengawet.
Berikut adalah 7 manfaat jus stroberi yang sayang untuk dilewatkan:
1. Menjaga Kesehatan Jantung
Salah satu manfaat utama jus stroberi adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Kandungan antosianin yang memberi warna merah alami pada stroberi berfungsi sebagai antioksidan yang dapat melindungi pembuluh darah dari kerusakan.
Selain itu, stroberi juga mengandung kalium yang berperan dalam membantu mengontrol tekanan darah. Kombinasi kedua nutrisi tersebut dapat membantu menurunkan risiko hipertensi, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung dan stroke.
Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi buah-buahan kaya antioksidan secara rutin dapat membantu mengurangi peradangan pada pembuluh darah yang menjadi salah satu faktor risiko penyakit kardiovaskular.
2. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh
Jus stroberi merupakan sumber vitamin C yang sangat baik untuk tubuh. Bahkan, sekitar 150 gram stroberi sudah mampu memenuhi kebutuhan vitamin C harian orang dewasa.
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