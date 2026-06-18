Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Fatah Elhusein
Kamis, 18 Juni 2026 | 14.30 WIB

7 Manfaat Jus Stroberi untuk Kesehatan, Bantu Jaga Jantung hingga Cegah Penuaan Dini

Ilustrasi jus stroberi (Magnific) - Image

Ilustrasi jus stroberi (Magnific)

JawaPos.com - Jus stroberi menjadi salah satu minuman favorit yang banyak digemari karena rasanya yang manis, segar, dan mudah dipadukan dengan berbagai bahan lainnya. Selain menyegarkan, jus stroberi juga menyimpan beragam manfaat kesehatan berkat kandungan vitamin, mineral, dan antioksidan yang melimpah.

Buah stroberi dikenal sebagai salah satu buah dengan kandungan vitamin C yang tinggi. Tak hanya itu, stroberi juga mengandung antioksidan alami seperti antosianin dan asam elagik yang berperan penting dalam melindungi tubuh dari kerusakan akibat radikal bebas.

Mengutip dari Alodokter dan Halodoc, konsumsi jus stroberi secara rutin dapat membantu menjaga kesehatan jantung, meningkatkan daya tahan tubuh, hingga mendukung kesehatan kulit dan mata. Namun, manfaat tersebut akan lebih optimal jika jus dibuat tanpa tambahan gula berlebihan, pemanis buatan, atau bahan pengawet.

Berikut adalah 7 manfaat jus stroberi yang sayang untuk dilewatkan:

1. Menjaga Kesehatan Jantung

Salah satu manfaat utama jus stroberi adalah membantu menjaga kesehatan jantung. Kandungan antosianin yang memberi warna merah alami pada stroberi berfungsi sebagai antioksidan yang dapat melindungi pembuluh darah dari kerusakan.

Selain itu, stroberi juga mengandung kalium yang berperan dalam membantu mengontrol tekanan darah. Kombinasi kedua nutrisi tersebut dapat membantu menurunkan risiko hipertensi, kolesterol tinggi, hingga penyakit jantung dan stroke.

Berbagai penelitian juga menunjukkan bahwa konsumsi buah-buahan kaya antioksidan secara rutin dapat membantu mengurangi peradangan pada pembuluh darah yang menjadi salah satu faktor risiko penyakit kardiovaskular.

2. Meningkatkan Daya Tahan Tubuh

Jus stroberi merupakan sumber vitamin C yang sangat baik untuk tubuh. Bahkan, sekitar 150 gram stroberi sudah mampu memenuhi kebutuhan vitamin C harian orang dewasa.

Editor: Candra Mega Sari
Tags
Artikel Terkait
Selain Kaya akan Vitamin, Ini 5 Manfaatnya Jika Minum Jus Tomat Setiap Pagi - Image
Lifestyle

Selain Kaya akan Vitamin, Ini 5 Manfaatnya Jika Minum Jus Tomat Setiap Pagi

Selasa, 16 Juni 2026 | 21.04 WIB

5 Manfaat Minum Jus Tomat Setiap Pagi, Apa Saja? - Image
Kesehatan

5 Manfaat Minum Jus Tomat Setiap Pagi, Apa Saja?

Minggu, 19 April 2026 | 18.27 WIB

10 Manfaat Jus Melon untuk Kesehatan, Ampuh Cegah Dehidrasi dan Lindungi Jantung! - Image
Kesehatan

10 Manfaat Jus Melon untuk Kesehatan, Ampuh Cegah Dehidrasi dan Lindungi Jantung!

Kamis, 18 Juni 2026 | 14.15 WIB

Terpopuler

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya - Image
1

Prediksi Susunan Pemain Timnas Portugal vs RD Kongo: Vitinha Incar Gol Pertamanya

2

Apa Itu Weton Tibo Pati dan Siapa Saja yang Mendapatkan Julukan Ini? Simak Misteri di Balik Nasib Weton Tibo Pati

3

7 Weton Tulang Wangi Darah Manis yang Disukai Mahluk Halus Menurut Primbon Jawa, Weton Anda Termasuk?

4

Daftar Pemain Ghana dan Panama di Grup L Piala Dunia 2026

5

Prediksi Skor Austria vs Yordania di Piala Dunia 2026: Debut Bersejarah Wakil Asia Terancam di Laga Pertama

6

Weton Satrio Wibowo: 5 Weton Pembawa Rezeki, Karisma, dan Kehormatan Menurut Primbon Jawa

7

Cek Warna Keberuntungan Menurut Hari dan Pasaran Jawa: Rahasia Menarik Energi Positif dan Kesuksesan Setiap Hari!

8

Prediksi Skor Timnas Portugal vs RD Kongo, Duel Pembuka Grup K Piala Dunia 2026 yang Sarat Ambisi

9

Surat Pernyataan Manajer Kopdes Merah Putih Bocor di Medsos, Undur Diri Kena Denda Rp 100 Juta?

10

5 Transportasi Surabaya-Malang Selain Motor yang Lebih Hemat, Tarif Mulai Rp 12 Ribuan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore