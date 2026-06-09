Perbedaan Masuk Angin Biasa dengan Angin Duduk yang Bisa Sebabkan Masalah Jantung

JawaPos.com - Banyak yang masih mengira bahwa angin duduk hanya masalah kesehatan biasa seperti masuk angin yang bisa ditangani di rumah. Padahal, masalah angin duduk alias angina pektoris dapat mengindikasikan penyakit jantung serius.

Dokter Spesialis Jantung dan Pembuluh Darah dr. Febtusia Puspitasari, Sp.JP, FIHA, FASCC, mengingatkan bahwa salah satu tanda penting yang perlu diwaspadai adalah nyeri dada yang semakin sering muncul dan semakin berat dari waktu ke waktu.

Ia menjelaskan bahwa nyeri dada akibat gangguan jantung umumnya memiliki karakteristik yang berbeda dengan keluhan masuk angin biasa.

"Yang perlu diperhatikan adalah intensitasnya. Kalau nyeri dada yang berubah dengan perubahan posisi tubuh, biasanya bukan berasal dari jantung," ujar dr. Pita kepada wartawan, Selasa (9/6).

Menurutnya, keluhan yang membaik atau memburuk saat seseorang mengubah posisi duduk, berdiri, atau berbaring umumnya lebih sering berkaitan dengan masalah otot atau kondisi lain di luar jantung.

Nyeri Semakin Sering dan Intens Harus Diwaspadai

Sebaliknya, masyarakat perlu lebih waspada apabila nyeri dada muncul berulang dengan frekuensi yang semakin sering dan intensitas yang semakin berat.

"Kalau makin lama intensitasnya semakin sering, semakin berat, dan disertai keluhan lain, itu yang harus kita waspadai," jelas dr. Pita.

Keluhan tambahan yang dapat menyertai antara lain sesak napas, keringat dingin, tubuh terasa lemas, hingga rasa tidak nyaman yang menjalar ke lengan, bahu, leher, atau rahang.