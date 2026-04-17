5 Potensi Bahaya Duduk Terlalu Lama bagi Kesehatan Anda

JawaPos.com – Duduk terlalu lama dapat berdampak buruk pada kesehatan secara keseluruhan.

Individu yang bekerja di balik meja, pemain game, dan mereka yang menghabiskan banyak waktu menonton TV atau bermain handphone sangat rentan.

Alasan umum untuk duduk terlalu lama meliputi tuntutan pekerjaan, kegiatan rekreasi, atau sekadar gaya hidup yang kurang aktif.

Ketika kurangnya aktivitas fisik menjadi kebiasaan, hal itu dapat secara diam-diam merusak kesehatan Anda.

Dilansir dari laman English jagran, berikut lima potensi bahaya duduk terlalu lama bagi kesehatan Anda.

1. Memperlambat metabolisme

Duduk terlalu lama memperlambat metabolisme sekaligus menghambat pengelolaan berat badan.

Saat tidak aktif, otot membakar lebih sedikit kalori dan metabolisme menurun.

Laju yang lambat ini menghambat penurunan lemak, yang menyebabkan penambahan berat badan.