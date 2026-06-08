Padukan Korean Heartleaf dan Kolagen, WYCE Bidik Pasar Beauty from Within Indonesia

JawaPos.com - PT Louis Renzo Cosmindo menghadirkan inovasi di sektor kesehatan dan kecantikan melalui peluncuran WYCE, sub-brand terbaru yang menawarkan solusi kecantikan modern yang efektif, praktis, dan didukung oleh pendekatan ilmiah.

Kehadiran WYCE menandai perkembangan baru dalam kategori beauty from within di Indonesia. Produk ini merupakan collagen drink pertama di Indonesia yang mengandung Korean Heartleaf (Houttuynia cordata), bahan botani premium yang populer di industri skincare Korea. Kandungan tersebut dikenal berpotensi membantu merawat kulit berjerawat, melindungi kulit dari radikal bebas melalui antioksidan, memperkuat skin barrier, serta mendukung regenerasi dan keseimbangan kulit.

Korean Heartleaf dikenal luas dalam industri skincare Korea sebagai bahan botani premium dengan manfaat menenangkan dan melindungi kulit. Kandungan antioksidan serta sifat antiinflamasinya yang tinggi menjadikannya sangat efektif untuk kulit sensitif dan rentan berjerawat.

Dokter Spesialis Gizi Klinik, Chintya Tedjaatmadja menjelaskan saat peluncuran WYCE, Korean Heartleaf kaya akan antioksidan seperti flavonoid, polifenol, dan vitamin C yang membantu melindungi kulit dari radikal bebas, menjaga skin barrier, serta membantu menyamarkan noda hitam dan bekas jerawat. Kandungan ini mendukung kulit tampak lebih sehat, segar, dan bercahaya.

“Definisi kulit sehat itu tidak cuma asal glowing dan putih. Pertama, kulit harus memiliki skin barrier yang sehat dan kuat agar tidak mudah iritasi. Kedua, kulit harus memiliki kelembapan yang cukup, tidak kering dan tidak berminyak. Ketiga, moisture harus selalu terjaga dan tidak mudah iritasi. Dengan begitu, kulit tidak mudah mengalami flek, jerawat, maupun kerutan halus,” jelas dr. Chintya.

Korean Heartleaf (Houttuynia cordata) merupakan tumbuhan yang tumbuh di Korea dan berperan sebagai antioksidan yang baik karena kaya akan flavonoid untuk melindungi kulit dari radikal bebas. Polifenol membantu menjaga skin barrier, sedangkan vitamin C membantu menyamarkan noda hitam dan bekas jerawat.

Kombinasi kandungan tersebut membantu kulit terlihat lebih glowing dan segar. Kandungan antioksidan yang tinggi juga bermanfaat bagi tubuh karena sering dikaitkan dengan proses detoksifikasi alami tubuh.

Besarnya potensi pasar industri kesehatan, khususnya minuman kolagen, serta meningkatnya kesadaran masyarakat akan gaya hidup sehat melalui konsumsi makanan dan minuman bernutrisi, mendorong William Krisnadi dan istrinya, Abigail Claudia, mendirikan PT Louis Renzo Cosmindo yang memproduksi minuman kolagen WYCE.

Dalam kesempatan yang sama, Founder dan CEO PT Louis Renzo Cosmindo William Krisnadi mengatakan, WYCE hadir sebagai wujud inovasi yang menggabungkan bahan aktif premium berstandar global dengan pendekatan ilmiah modern. Menurutnya, WYCE bukan sekadar produk kecantikan, melainkan representasi perubahan cara pandang bahwa kesehatan kulit yang optimal berawal dari dalam tubuh.