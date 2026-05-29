Wisatawan Indonesia ke Korea Tembus 365 Ribu, KTO Kolaborasi dengan Buttonscarves

JawaPos.com – Korea semakin serius membidik pasar wisatawan muslim Indonesia. Korea Tourism Organization (KTO) resmi menjalin kolaborasi strategis dengan brand fashion dan lifestyle asal Indonesia, Buttonscarves, untuk mempromosikan destinasi wisata ramah Muslim di Negeri Ginseng.

Kolaborasi tersebut menjadi bagian dari upaya KTO menghadirkan pengalaman wisata Korea yang lebih dekat, relevan, dan inspiratif bagi masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda serta para pencinta fashion dan lifestyle.

Langkah ini dilakukan seiring meningkatnya minat wisatawan Indonesia untuk berkunjung ke Korea Selatan. Berdasarkan data kunjungan wisatawan tahun 2025, jumlah wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Korea mencapai 365.596 orang.

Capaian tersebut menjadi rekor tertinggi sepanjang sejarah kunjungan wisatawan Indonesia ke Korea. Indonesia juga menempati peringkat ke-9 dunia sebagai penyumbang wisatawan mancanegara ke Korea dan berada di posisi ke-4 terbesar di kawasan ASEAN.

Wisata Ramah Muslim Jadi Fokus Utama Sebagian besar wisatawan Indonesia yang berkunjung ke Korea merupakan wisatawan muslim. Kondisi ini mendorong kebutuhan akan informasi dan fasilitas wisata yang lebih ramah muslim, mulai dari restoran halal atau muslim friendly, tempat ibadah, hingga destinasi wisata yang nyaman bagi keluarga muslim.

Melihat tren tersebut, KTO terus memperkuat promosi wisata muslim melalui berbagai program kreatif dan kolaborasi strategis.

Selain itu, Korea juga semakin dikenal sebagai salah satu destinasi wisata ramah muslim yang berkembang pesat berkat ketersediaan fasilitas pendukung, akses informasi yang lebih mudah, serta pengalaman perjalanan yang aman dan nyaman bagi wisatawan muslim.

Hadirkan Miniseri hingga Koleksi Fashion Eksklusif Dalam kerja sama ini, KTO dan Buttonscarves akan menghadirkan berbagai program yang memadukan unsur perjalanan, budaya, fashion, dan storytelling.

Salah satu program utama yang disiapkan adalah produksi miniseri konten yang akan dilakukan langsung di Korea dengan dukungan penuh dari KTO.