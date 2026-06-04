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Banu Adikara
Jumat, 5 Juni 2026 | 00.50 WIB

Jarang Diketahui, Ini 5 Manfaat Keju bagi Tumbuh Kembang Anak

Ilustrasi beberapa macam keju (Dok. Freepik) - Image

Ilustrasi beberapa macam keju (Dok. Freepik)

JawaPos.com – Upaya meningkatkan kualitas gizi anak Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan. Selain persoalan akses terhadap pangan bergizi, rendahnya literasi nutrisi di kalangan anak-anak dan keluarga menjadi salah satu faktor yang memengaruhi pola konsumsi sehari-hari.

Berbagai studi menunjukkan bahwa pembentukan kebiasaan makan sehat perlu dilakukan sejak usia dini. Sekolah pun semakin dipandang sebagai ruang strategis untuk mengenalkan pemahaman tentang gizi seimbang, termasuk pentingnya mengonsumsi sumber protein, kalsium, dan vitamin yang mendukung tumbuh kembang anak.

Salah satu indikatornya terlihat dari pola konsumsi produk olahan susu. Berdasarkan data Nielsen 2024, mayoritas konsumen Indonesia masih mengonsumsi keju hanya satu hingga dua kali dalam sepekan. Kondisi ini menunjukkan masih perlunya peningkatan literasi masyarakat mengenai manfaat keju sebagai bagian dari pola makan sehat dan seimbang.

Berbagai penelitian internasional menunjukkan keju bukan sekadar pelengkap makanan, tetapi juga sumber nutrisi penting bagi tumbuh kembang anak. Keju mengandung protein, kalsium, fosfor, vitamin B12, serta sejumlah vitamin dan mineral lain yang dibutuhkan tubuh.

Setidaknya terdapat lima manfaat utama keju yang kerap dikaitkan dengan kesehatan anak.

Pertama, dilansir dari Medical News Today, keju diyakini bisa membantu pembentukan dan pemeliharaan tulang yang kuat berkat kandungan kalsium, fosfor, protein, dan vitamin D yang berperan penting dalam kesehatan tulang. 

Kedua, Cleveland Clinic menulis bahwa keju bisa mendukung pertumbuhan otot dan jaringan tubuh melalui kandungan protein berkualitas tinggi yang mengandung asam amino esensial.

Ketiga, membantu memenuhi kebutuhan vitamin B12. Menurut Nutrition Source, vitamin ini berperan dalam pembentukan sel darah merah, metabolisme energi, serta fungsi sistem saraf.

Keempat, membantu menjaga kesehatan gigi karena kandungan mineral di dalamnya dapat membantu melindungi gigi dari risiko kerusakan.

Editor: Banu Adikara
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