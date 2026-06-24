Resep Dimsum Keju Lumer, Gurih, Juicy, dan Bikin Ketagihan

Potret dimsum keju lumer dengan ayam, udang, dan keju quick melt. (Sumber: instagram.com/@namichilie)
Bahan-Bahan
Bahan Dimsum
500 gram paha ayam fillet
50 gram kulit ayam, cincang halus
100 gram udang, cincang kasar
50-100 gram tepung tapioka
1 sdt garam
2 sdt gula pasir
1 sdm saus tiram
1 sdt penyedap rasa
Daun bawang tumis secukupnya
Bawang bombay tumis secukupnya
1 butir putih telur
1 sdt minyak wijen
Kulit lumpia secukupnya
Isian Dimsum
Keju quick melt, potong dadu kecil
Bahan Sambal Cocolan Pedas Manis
2 siung bawang putih
5 buah cabai merah
150-200 ml air
3 sdm saus cabai
1 sdm saus tomat
3 sdt gula pasir
Garam secukupnya
Perasan lemon secukupnya
Maizena secukupnya
Cara Membuat Dimsum Keju Lumer
1. Buat Adonan Dimsum
Haluskan paha ayam dan kulit ayam menggunakan food processor. Jangan terlalu lama menghaluskan agar teksturnya tetap terasa.
Masukkan udang cincang, lalu proses kembali sebentar hingga tercampur rata.
2. Campurkan Bumbu
Pindahkan adonan ke wadah, lalu tambahkan tepung tapioka, garam, gula, saus tiram, penyedap, daun bawang tumis, bawang bombay tumis, putih telur, dan minyak wijen. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.
3. Bentuk Dimsum
Ambil dua lembar kulit lumpia. Letakkan adonan secukupnya, lalu tambahkan potongan keju quick melt di bagian tengah.
Tutup dan bentuk sesuai selera hingga keju tertutup rapat.
4. Masak Dimsum
Untuk dimsum kukus: Kukus selama 20-25 menit hingga matang.
Untuk dimsum goreng: Goreng dalam minyak panas dengan api sedang hingga berwarna keemasan.
5. Buat Sambal Cocolan
Haluskan bawang putih dan cabai merah. Tumis hingga harum, lalu tambahkan air, saus cabai, saus tomat, gula, dan garam.
Masak hingga mendidih, kemudian tambahkan larutan maizena sedikit demi sedikit sampai kekentalan yang diinginkan. Beri perasan lemon, aduk rata, lalu angkat.
6. Sajikan
Sajikan dimsum hangat bersama sambal pedas manis sebagai cocolan.
Haluskan ayam secukupnya agar dimsum tetap memiliki tekstur yang juicy. Masukkan udang di tahap terakhir agar potongannya masih terasa saat dimakan. Gunakan dua lapis kulit lumpia untuk membantu menjaga keju tetap berada di dalam saat dimsum digoreng. Jika memilih metode kukus, olesi sedikit minyak pada alas kukusan agar dimsum tidak menempel.
Dimsum keju lumer cocok dinikmati sebagai camilan bersama teh hangat atau es teh manis. Untuk menu yang lebih mengenyangkan, sajikan bersama nasi hangat, mi goreng, atau aneka dimsum lainnya seperti siomay dan hakau.
Dengan isian keju yang lumer dan rasa gurih yang kaya, Dimsum Keju Lumer memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan dimsum biasa. Bahan-bahannya mudah ditemukan, cara membuatnya sederhana, dan hasil akhirnya terlihat menarik sehingga cocok dijadikan camilan keluarga maupun ide usaha kuliner.
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