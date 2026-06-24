Resep Dimsum Keju Lumer, Gurih, Juicy, dan Bikin Ketagihan

Bahan-Bahan

Bahan Dimsum

500 gram paha ayam fillet

50 gram kulit ayam, cincang halus

100 gram udang, cincang kasar

50-100 gram tepung tapioka

1 sdt garam

2 sdt gula pasir

1 sdm saus tiram

1 sdt penyedap rasa

Daun bawang tumis secukupnya

Bawang bombay tumis secukupnya

1 butir putih telur

1 sdt minyak wijen

Kulit lumpia secukupnya



Isian Dimsum

Keju quick melt, potong dadu kecil



Bahan Sambal Cocolan Pedas Manis

2 siung bawang putih

5 buah cabai merah

150-200 ml air

3 sdm saus cabai

1 sdm saus tomat

3 sdt gula pasir

Garam secukupnya

Perasan lemon secukupnya

Maizena secukupnya



Cara Membuat Dimsum Keju Lumer

1. Buat Adonan Dimsum

Haluskan paha ayam dan kulit ayam menggunakan food processor. Jangan terlalu lama menghaluskan agar teksturnya tetap terasa.

Masukkan udang cincang, lalu proses kembali sebentar hingga tercampur rata.

2. Campurkan Bumbu

Pindahkan adonan ke wadah, lalu tambahkan tepung tapioka, garam, gula, saus tiram, penyedap, daun bawang tumis, bawang bombay tumis, putih telur, dan minyak wijen. Aduk hingga semua bahan tercampur rata.

3. Bentuk Dimsum

Ambil dua lembar kulit lumpia. Letakkan adonan secukupnya, lalu tambahkan potongan keju quick melt di bagian tengah.

Tutup dan bentuk sesuai selera hingga keju tertutup rapat.

4. Masak Dimsum

Untuk dimsum kukus: Kukus selama 20-25 menit hingga matang.

Untuk dimsum goreng: Goreng dalam minyak panas dengan api sedang hingga berwarna keemasan.

5. Buat Sambal Cocolan

Haluskan bawang putih dan cabai merah. Tumis hingga harum, lalu tambahkan air, saus cabai, saus tomat, gula, dan garam.

Masak hingga mendidih, kemudian tambahkan larutan maizena sedikit demi sedikit sampai kekentalan yang diinginkan. Beri perasan lemon, aduk rata, lalu angkat.

6. Sajikan

Sajikan dimsum hangat bersama sambal pedas manis sebagai cocolan.



Haluskan ayam secukupnya agar dimsum tetap memiliki tekstur yang juicy. Masukkan udang di tahap terakhir agar potongannya masih terasa saat dimakan. Gunakan dua lapis kulit lumpia untuk membantu menjaga keju tetap berada di dalam saat dimsum digoreng. Jika memilih metode kukus, olesi sedikit minyak pada alas kukusan agar dimsum tidak menempel.



Dimsum keju lumer cocok dinikmati sebagai camilan bersama teh hangat atau es teh manis. Untuk menu yang lebih mengenyangkan, sajikan bersama nasi hangat, mi goreng, atau aneka dimsum lainnya seperti siomay dan hakau.



Dengan isian keju yang lumer dan rasa gurih yang kaya, Dimsum Keju Lumer memiliki daya tarik tersendiri dibandingkan dimsum biasa. Bahan-bahannya mudah ditemukan, cara membuatnya sederhana, dan hasil akhirnya terlihat menarik sehingga cocok dijadikan camilan keluarga maupun ide usaha kuliner.