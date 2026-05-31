Studi Terbaru: Konsumsi Keju Tingkatkan Risiko Kanker Payudara

Ilustrasi keju (Dok. Freepik)
JawaPos.com - Bagi penyuka keju perlu lebih hati-hati. Jika sering mengonsumsi keju sebagai camilan bakal memiliki risiko lebih tinggi terkena kanker payudara.
Sebuah penelitian medis baru-baru ini merilis temuan mengejutkan mengenai dampak konsumsi produk olahan susu ini terhadap kesehatan tubuh. Siapa sangka, makanan yang kerap dijadikan pendamping saat menonton film ini menyimpan risiko serius.
Bagi banyak orang, keju cheddar dan keju krim sudah menjadi bagian dari gaya hidup harian. Mulai dari taburan martabak hingga saus cocolan kentang goreng, camilan ini selalu memanjakan lidah.
Namun, di balik kelezatan gurihnya, ada alarm waspada yang mulai ditiup oleh ahli epidemiologi dunia. Studi terbaru mengungkap bahwa mengonsumsi berlebihan keju bisa tingkatkan risiko kanker payudara 50 persen.
Informasi ini menjadi pukulan telak bagi penikmat produk susu di seluruh dunia. Kendati begitu, para ahli meminta masyarakat tidak langsung panik dan menyikapi temuan ini dengan kepala dingin.
Dilansir dari YourTango, hubungan pola makan dengan munculnya sel kanker di tubuh sangat kompleks. Untuk memahaminya, perlu membedah isi penelitian ini secara lebih mendalam.
Berikut ulasan lengkap terkait kaitan konsumsi camilan ini dengan risiko kanker.
Kanker payudara masih menduduki peringkat atas jenis kanker yang sering didiagnosis wanita. Berdasarkan data American Cancer Society, sekitar satu dari delapan wanita berpotensi mengidap penyakit ini.
Fakta ini membuat publikasi studi risiko potensial selalu menarik perhatian publik. Sebelum terburu-buru membuang persediaan keju, mari tengok metodologi riset ilmiahnya.
