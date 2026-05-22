Menkes: Tiap 4 Menit 1 Orang Indonesia Meninggal karena Tuberkulosis, Kenali Gejalanya!

JawaPos.com – Menteri Kesehatan (Menkes) RI Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan bahwa setiap empat menit, satu orang Indonesia meninggal dunia akibat tuberkulosis (TB). Indonesia bahkan menempati peringkat kedua dunia dengan jumlah penderita TB terbanyak.

Budi menegaskan bahwa tingginya angka kasus TB memang menjadi kabar buruk. Namun di sisi lain, hal itu juga menunjukkan semakin banyak penderita yang berhasil ditemukan sehingga bisa segera mendapatkan pengobatan.

“Setiap 4 menit, 1 orang Indonesia meninggal karena TB. Jangan-jangan kamu calon salah satunya?” ujar Menkes dalam video yang diunggah di Instagramnya, dikutip Jumat (22/5).

Indonesia Ranking Dua Dunia Kasus TB Saat ini, Budi menyebut Indonesia menjadi negara dengan jumlah penderita TB terbanyak kedua di dunia. Meski demikian, pemerintah terus mendorong penemuan kasus secara aktif agar pasien bisa segera diobati dan mencegah penularan lebih luas.

Menurutnya, TB bukan penyakit kutukan, melainkan infeksi bakteri yang dapat disembuhkan dengan pengobatan yang tepat dan tuntas.

“TB itu bukan kutukan, ini hanya infeksi bakteri saja,” katanya.

Kenali 5 Gejala Utama TB Untuk mengatasinya, Budi meminta masyarakat lebih waspada terhadap sejumlah gejala yang kerap muncul pada penderita TB. Menkes menjelaskan ada lima tanda utama yang perlu diperhatikan, terutama bila terjadi selama dua minggu atau lebih.

1. Batuk Tak Kunjung Sembuh