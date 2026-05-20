Risiko Kematian Meningkat Tiap Jam, Penanganan Penyakit Aorta Berpacu dengan Waktu

Ilustrasi jantung.
JawaPos.com - Penyakit aorta menjadi salah satu kondisi kardiovaskular paling mematikan. Pasalnya, keterlambatan penanganan dalam hitungan jam saja dapat meningkatkan risiko kematian secara signifikan, terutama pada kasus diseksi aorta akut.
Dokter Spesialis Bedah Toraks, Kardiak & Vaskular Siloam Hospitals Lippo Village, dr. Dicky Aligheri Wartono, Sp.BTKV(K), FIHA, FICA mengatakan, diseksi aorta merupakan kondisi ketika lapisan dinding aorta robek sehingga darah masuk ke lapisan pembuluh darah.
“Pada fase akut, risiko kematian dapat meningkat sekitar 1–2 persen setiap jam dalam 24–48 jam pertama apabila tidak mendapatkan penanganan,” jelas dr. Dicky kepada wartawan, Rabu (20/5).
Penyakit Aorta Kerap Datang Tanpa Gejala
dr. Dicky menjelaskan, Aorta merupakan pembuluh darah utama yang membawa darah dari jantung ke seluruh tubuh. Gangguan pada aorta seperti aneurisma aorta maupun diseksi aorta dapat berkembang tanpa gejala yang jelas hingga akhirnya memicu kondisi yang mengancam jiwa.
Secara global, insidensi acute aortic syndromes mencapai sekitar 4,8 per 100.000 orang per tahun. Sementara itu, beban penyakit aneurisma aorta di Indonesia juga disebut terus meningkat.
Menurut dr. Dicky, kondisi tersebut membuat kecepatan diagnosis dan tindakan medis menjadi faktor penentu keselamatan pasien.
Penanganan Aorta Kompleks Masih Terbatas
Di Indonesia, ia menerangkan bahwa layanan penanganan aorta kompleks masih tergolong terbatas. Dari lebih dari 2.500 rumah sakit, hanya sekitar 120–150 rumah sakit yang memiliki layanan bedah jantung.
Namun, rumah sakit yang memiliki kemampuan komprehensif menangani kasus aorta kompleks dengan tingkat kesulitan tinggi jumlahnya jauh lebih sedikit.
