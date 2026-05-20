Dokter Sarankan Tetap Pakai Kacamata Anti-UV meski Cuaca Mendung untuk Cegah Katarak

JawaPos.com – Penggunaan kacamata dengan perlindungan sinar ultraviolet (UV) disarankan tetap dilakukan meski cuaca sedang mendung. Hal itu lantaran paparan sinar UV di Indonesia dinilai tetap dapat berdampak pada kesehatan mata dan meningkatkan risiko percepatan katarak.

Dokter Spesialis Mata JEC Eye Hospital, dr. Nina Asrini Noor, SpM mengatakan, masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah khatulistiwa memiliki paparan indeks UV yang tinggi hampir sepanjang waktu.

“Walaupun ada kondisi di mana nanti pada saat UV ekstrem, pasti akan lebih berisiko. Jadi, tetap tadi, UV protection tetap harus pakai. Tapi bukan berarti kalau lagi mendung, itu enggak pakai, tetap,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (20/5).

Menurutnya, penggunaan pelindung mata perlu dilakukan secara rutin, terutama saat beraktivitas di luar ruangan maupun ketika berkendara.

Paparan UV Tetap Tinggi meski Mendung dr. Nina menjelaskan, kondisi mendung di Indonesia khususnya, bukan berarti seseorang terbebas dari paparan sinar UV. Sebab, indeks UV di negara tropis seperti Indonesia tetap tergolong tinggi.

“Jadi, kita di sini itu mau dalam keadaan seolah-olah kayaknya enggak terlalu banyak paparan matahari pun kita memang secara indeks UV-nya itu tuh tinggi,” katanya.

Oleh karena itu, ia menyarankan masyarakat menggunakan perlindungan tambahan ketika indeks UV berada pada kategori ekstrem.

“Apalagi nanti ketika memang UV indeksnya mencapai ekstrem. Itu mungkin harus double protection, artinya pakai sunglasses, terus pakai topi lagi,” jelas dr. Nina.