Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Tazkia Royyan Hikmatiar
Rabu, 20 Mei 2026 | 23.51 WIB

Dokter Sarankan Tetap Pakai Kacamata Anti-UV meski Cuaca Mendung untuk Cegah Katarak

Ilustrasi Mata bebas katarak. (Freepik) - Image

Ilustrasi Mata bebas katarak. (Freepik)

JawaPos.com – Penggunaan kacamata dengan perlindungan sinar ultraviolet (UV) disarankan tetap dilakukan meski cuaca sedang mendung. Hal itu lantaran paparan sinar UV di Indonesia dinilai tetap dapat berdampak pada kesehatan mata dan meningkatkan risiko percepatan katarak.

Dokter Spesialis Mata JEC Eye Hospital, dr. Nina Asrini Noor, SpM mengatakan, masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah khatulistiwa memiliki paparan indeks UV yang tinggi hampir sepanjang waktu.

“Walaupun ada kondisi di mana nanti pada saat UV ekstrem, pasti akan lebih berisiko. Jadi, tetap tadi, UV protection tetap harus pakai. Tapi bukan berarti kalau lagi mendung, itu enggak pakai, tetap,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (20/5).

Menurutnya, penggunaan pelindung mata perlu dilakukan secara rutin, terutama saat beraktivitas di luar ruangan maupun ketika berkendara.

Paparan UV Tetap Tinggi meski Mendung

dr. Nina menjelaskan, kondisi mendung di Indonesia khususnya, bukan berarti seseorang terbebas dari paparan sinar UV. Sebab, indeks UV di negara tropis seperti Indonesia tetap tergolong tinggi.

“Jadi, kita di sini itu mau dalam keadaan seolah-olah kayaknya enggak terlalu banyak paparan matahari pun kita memang secara indeks UV-nya itu tuh tinggi,” katanya.

Oleh karena itu, ia menyarankan masyarakat menggunakan perlindungan tambahan ketika indeks UV berada pada kategori ekstrem.

“Apalagi nanti ketika memang UV indeksnya mencapai ekstrem. Itu mungkin harus double protection, artinya pakai sunglasses, terus pakai topi lagi,” jelas dr. Nina.

Paparan Matahari Bisa Mempercepat Katarak

dr. Nina menjelaskan, sinar matahari dapat membuat lensa mata mengalami perubahan lebih cepat sehingga memicu percepatan terbentuknya katarak.

Editor: Sabik Aji Taufan
Tags
Artikel Terkait
Paparan Sinar Matahari Bisa Buat Katarak: Kenali Penyebab, Gejala, hingga Penanganannya - Image
Kesehatan

Paparan Sinar Matahari Bisa Buat Katarak: Kenali Penyebab, Gejala, hingga Penanganannya

Rabu, 20 Mei 2026 | 23.05 WIB

Manfaat Program JKN Nyata, Operasi Katarak Hadir Tanpa Keluar Biaya - Image
Nasional

Manfaat Program JKN Nyata, Operasi Katarak Hadir Tanpa Keluar Biaya

Sabtu, 31 Januari 2026 | 21.05 WIB

Sering Pusing Pakai Kacamata Progresif? Ini Penyebab dan Solusi Nyamannya - Image
Kesehatan

Sering Pusing Pakai Kacamata Progresif? Ini Penyebab dan Solusi Nyamannya

Sabtu, 25 April 2026 | 02.42 WIB

Terpopuler

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah - Image
1

10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah

2

14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong

3

Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan

4

15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera

5

10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah

6

Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas

7

5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat

8

13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru

9

12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!

10

Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore