Dokter Sarankan Tetap Pakai Kacamata Anti-UV meski Cuaca Mendung untuk Cegah Katarak

Ilustrasi Mata bebas katarak. (Freepik)
JawaPos.com – Penggunaan kacamata dengan perlindungan sinar ultraviolet (UV) disarankan tetap dilakukan meski cuaca sedang mendung. Hal itu lantaran paparan sinar UV di Indonesia dinilai tetap dapat berdampak pada kesehatan mata dan meningkatkan risiko percepatan katarak.
Dokter Spesialis Mata JEC Eye Hospital, dr. Nina Asrini Noor, SpM mengatakan, masyarakat Indonesia yang tinggal di wilayah khatulistiwa memiliki paparan indeks UV yang tinggi hampir sepanjang waktu.
“Walaupun ada kondisi di mana nanti pada saat UV ekstrem, pasti akan lebih berisiko. Jadi, tetap tadi, UV protection tetap harus pakai. Tapi bukan berarti kalau lagi mendung, itu enggak pakai, tetap,” ujarnya kepada wartawan, Rabu (20/5).
Baca Juga:Ketat! Lihat dari Dekat Proses Seleksi Pegawai Kopdes Merah Putih dan KNMP di Gelora Bung Tomo Surabaya
Menurutnya, penggunaan pelindung mata perlu dilakukan secara rutin, terutama saat beraktivitas di luar ruangan maupun ketika berkendara.
dr. Nina menjelaskan, kondisi mendung di Indonesia khususnya, bukan berarti seseorang terbebas dari paparan sinar UV. Sebab, indeks UV di negara tropis seperti Indonesia tetap tergolong tinggi.
“Jadi, kita di sini itu mau dalam keadaan seolah-olah kayaknya enggak terlalu banyak paparan matahari pun kita memang secara indeks UV-nya itu tuh tinggi,” katanya.
Oleh karena itu, ia menyarankan masyarakat menggunakan perlindungan tambahan ketika indeks UV berada pada kategori ekstrem.
“Apalagi nanti ketika memang UV indeksnya mencapai ekstrem. Itu mungkin harus double protection, artinya pakai sunglasses, terus pakai topi lagi,” jelas dr. Nina.
dr. Nina menjelaskan, sinar matahari dapat membuat lensa mata mengalami perubahan lebih cepat sehingga memicu percepatan terbentuknya katarak.
10 Mie Ayam Paling Enak di Jogja yang Selalu Ramai Pembeli, Kuah Gurih dan Porsi Melimpah
14 Rekomendasi Gado-Gado Paling Recomended di Surabaya, Cita Rasa Klasik Autentik dan Harga Ramah di Kantong
Berburu Oleh-Oleh Khas Pasuruan? Ini 15 Buah Tangan yang Cocok untuk Keluarga di Rumah Berdasarkan yang Paling Dicari Wisatawan
15 Pecel Paling Enak di Surabaya, Cita Rasa Sambal Kacang yang Autentik dan Ragam Lauk Tradisional yang Menggoda Selera
10 Tempat Makan Pempek Favorit di Bandung, Pilihan Menu Lengkap, Rasa Autentik, dan Perpaduan Cuko yang Kaya Rempah
Koperasi Desa Merah Putih di Pakuhaji Sepi dan Bangunan Sederhana, Dinkop UMKM Tangerang: Tidak Dibangun dari Dana Agrinas
5 Mall Terbaik dan Paling Cozy di Solo, Cocok untuk Menikmati Kuliner, Belanja, dan Nongkrong di Satu Tempat
13 Wisata Terbaik Dekat Stasiun Pasuruan, Buat Liburan Tak Perlu Jauh Tapi Tetap Seru
12 Tempat Kuliner Soto yang Jadi Favorit di Malang, Soal Rasa Jangan Ditanya Pasti Enak!
Tak Perlu lagi Pusing Parkir, Ini Rute Transjakarta Paling Pas ke Indonesia Arena GBK