Sakit Pinggang Tidak Kunjung Sembuh? Ketahui Perbedaan Kompres Hangat dan Dingin untuk Pemulihan Nyeri

JawaPos.com - Nyeri pinggang merupakan keluhan yang kerap dialami oleh orang dewasa. Kondisi ini biasanya muncul akibat otot kaku karena posisi tertentu atau justru karena kurangnya aktivitas fisik.

Selain itu, nyeri pinggang juga bisa disebabkan oleh syaraf terjepit, peradangan sendi, sampai gangguan pada tulang belakang.

Bahkan, dalam beberapa kasus nyeri pinggang juga bisa menjadi gejala adanya masalah pada ginjal. Saat anda sedang mengalami nyeri pinggang dan ragu bagaimana cara mengatasinya, beberapa cara ini dapat membantu anda.

Mengutip informasi dari laman keslan.kemkes.go.id cara berikut dapat anda coba untuk mengurangi nyeri karena sakit pinggang.

Lakukan peregangan

Nyeri pinggang dapat diobati dengan melakukan gerakan ringan. Gerakan peregangan mampu melemaskan otot yang kaku. Anda bisa memilih aktivitas ringan seperti yoga, jalan cepat, dan renang. Namun, perlu diingat bahwa aktivitas berat justru memicu sakit yang semakin parah.

Kompres dingin

Kompres dingin digunakan saat awal nyeri pinggang muncul. Kompres dingin dipakai untuk mengurangi bengkak. Siapkan es batu yang dibungkus dengan handuk, lalu tempelkan pada pinggang 20-30 menit, selama 2-3 hari.

Kompres hangat

Sementara itu, kompres hangat bermanfaat untuk melancarkan aliran darah, melemaskan otot, dan juga mengurangi rasa radang. Kompres hangat ini juga dilakukan selama 20-30 menit, pada saat awal nyeri muncul.

Salep nyeri otot

Salep nyeri digunakan untuk melemaskan otot supaya tidak kaku dan nyeri. Anda bisa memilih salep oles dengan kandungan clonazepam serta chlorzoxazone. Oleskan salep pada pinggang yang nyeri.

Obat nyeri otot

Sakit punggung berat tidak bisa diobati dari luar. Anda perlu mengkonsumsi pereda nyeri, untuk mengurangi rasa sakitnya. Anda bisa membeli paracetamol atau ibuprofen yang dijual bebas di apotek.