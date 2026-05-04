Logo JawaPos
HomeKesehatan
Author avatar - Image
Shania Vivi Armylia Putri
Selasa, 5 Mei 2026 | 02.19 WIB

Berhenti Sebelum Tumbang! Kenali Gejala Tubuh Lelah yang Sering Diabaikan, Memaksa Tubuh Terus Bekerja Bisa Berbahaya Bagi Nyawa

Ilustrasi burnout/freepik - Image

Ilustrasi burnout/freepik

JawaPos.com-Burnout syndrom seringkali menimpa mereka yang sudah merasa kelelahan baik secara emosional maupun fisik.

Aktivitas yang terus-terusan tanpa jeda bisa memicu kondisi ini. Dampaknya juga cukup besar bagi kesehatan tubuh.

Mulai dari menjadi gampang sakit, insomnia, sampai kondisi drop yang bisa berujung pada perawatan intensif di rumah sakit.

Jangan sampai terlambat, sadari dan kenali gejala burnout sejak dini.

Mengutip informasi dari laman keslan.kemkes.go dan keslan.kemkes.go.id, berikut tanda yang menunjukkan bahwa tubuh anda sudah membutuhkan istirahat. Jangan tunggu sampai burnout.

Otot nyeri bisa menjadi tanda bahwa tubuh anda sedang capek. Saat rasa nyeri berlangsung lebih dari dua hari, maka anda perlu mengambil istirahat total dari semua aktivitas padat yang dijalani. Nyeri otot bisa terjadi di pinggang, leher, bahu, tangan, dan kaki.

Saat anda sedang lelah, tubuh anda memberikan respon berupa perasaan lemas saat menjalani aktivitas. Akibatnya, pekerjaan tidak bisa berjalan sesuai harapan dan anda mulai frustasi, sensi, menangis, dan mudah marah. Gejala lemas juga bisa diikuti dengan pusing atau sakit perut.

Aktivitas berulang tanpa jeda bisa mengakibatkan badan anda terasa kaku. Terutama saat istirahat sejenak atau tertidur. Tubuh anda terasa keras dan pegal-pegal. Itu tandanya anda sudah harus sudah beristirahat dari pekerjaan. 

Saat merasa lelah, tubuh juga cenderung sulit berkonsentrasi. Akibatnya, pekerjaan anda bisa terbengkalai. Saat sudah merasa sulit berkonsentrasi, segera ambil istirahat untuk memulihkan kondisi tubuh anda.

Editor: Novia Tri Astuti
Tags
Artikel Terkait
10 Rekomendasi Kasur Nyaman dan Affordable untuk Kualitas Tidur Lebih Maksimal - Image
Lifestyle

10 Rekomendasi Kasur Nyaman dan Affordable untuk Kualitas Tidur Lebih Maksimal

Minggu, 5 April 2026 | 06.30 WIB

Zendaya Isyaratkan Rehat dari Dunia Akting Usai Rampungkan 5 Proyek Besar Pada Tahun 2026 - Image
Infotainment

Zendaya Isyaratkan Rehat dari Dunia Akting Usai Rampungkan 5 Proyek Besar Pada Tahun 2026

Minggu, 29 Maret 2026 | 16.02 WIB

Jangan Abaikan Sinyal Ini: 6 Tanda Tubuh Anda Sudah Kelelahan dan Butuh Istirahat Total Sekarang - Image
Kesehatan

Jangan Abaikan Sinyal Ini: 6 Tanda Tubuh Anda Sudah Kelelahan dan Butuh Istirahat Total Sekarang

Minggu, 29 Maret 2026 | 04.41 WIB

Terpopuler

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat - Image
1

14 Kuliner Malam Bandung yang Paling Enak dan Selalu Ramai hingga Larut Malam dengan Suasana Seru dan Rasa Lezat

2

Bocoran Soal CAT Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih 2026

3

Jika Persija Jakarta Gagal Juara, The Jakmania Punya Kesempatan Melihat Bobotoh Menangis

4

Tak Peduli Larangan ke Jepara, The Jakmania Sebut Kebiasaan atau Takut Main di Jakarta saat Persija Jamu Persib

5

18 Rekomendasi Kuliner di Tangerang untuk Keluarga, Tempat Makan Favorit dari Tradisional sampai Modern

6

Persebaya Surabaya Rayakan Kembalinya Bruno Moreira, Bonek Kompak Satu Suara

7

Pesan Haru Milos Raickovic ke Bonek! Gelandang Persebaya Surabaya Sudah Berikan Segalanya Musim Ini

8

12 Restoran Sunda Paling Enak di Jakarta, Tempat Makan dengan Menu Tradisional Khas dari Tanah Pasundan

9

Korban Dicekoki Miras Hingga Tak Sadar, Pelaku Pemerkosaan Cipondoh Masih Dicari

10

Link Live Streaming Semifinal Uber Cup 2026 Indonesia vs Korea Selatan dan Line-up Pertandingan

Jawa Pos
JawaPos.com adalah bagian dari Jawa Pos Group, perusahaan media terkemuka di Indonesia. Menyajikan berita terkini, akurat, dan terpercaya.
Graha Pena Lt.2 Jl. Raya Kby. Lama No.12, Grogol Utara, Kec. Kebayoran Lama, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 12210
021-53699659 | 021-5349207 (Fax)
info@jawapos.com
©2026 PT JAWA POS GRUP MULTIMEDIA
Download Aplikasi JawaPos.com
Download PlaystoreDownload Appstore