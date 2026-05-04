Berhenti Sebelum Tumbang! Kenali Gejala Tubuh Lelah yang Sering Diabaikan, Memaksa Tubuh Terus Bekerja Bisa Berbahaya Bagi Nyawa

JawaPos.com-Burnout syndrom seringkali menimpa mereka yang sudah merasa kelelahan baik secara emosional maupun fisik.

Aktivitas yang terus-terusan tanpa jeda bisa memicu kondisi ini. Dampaknya juga cukup besar bagi kesehatan tubuh.

Mulai dari menjadi gampang sakit, insomnia, sampai kondisi drop yang bisa berujung pada perawatan intensif di rumah sakit.

Jangan sampai terlambat, sadari dan kenali gejala burnout sejak dini.

Mengutip informasi dari laman keslan.kemkes.go dan keslan.kemkes.go.id, berikut tanda yang menunjukkan bahwa tubuh anda sudah membutuhkan istirahat. Jangan tunggu sampai burnout.

Otot nyeri

Otot nyeri bisa menjadi tanda bahwa tubuh anda sedang capek. Saat rasa nyeri berlangsung lebih dari dua hari, maka anda perlu mengambil istirahat total dari semua aktivitas padat yang dijalani. Nyeri otot bisa terjadi di pinggang, leher, bahu, tangan, dan kaki.

Lemas

Saat anda sedang lelah, tubuh anda memberikan respon berupa perasaan lemas saat menjalani aktivitas. Akibatnya, pekerjaan tidak bisa berjalan sesuai harapan dan anda mulai frustasi, sensi, menangis, dan mudah marah. Gejala lemas juga bisa diikuti dengan pusing atau sakit perut.

Badan kaku

Aktivitas berulang tanpa jeda bisa mengakibatkan badan anda terasa kaku. Terutama saat istirahat sejenak atau tertidur. Tubuh anda terasa keras dan pegal-pegal. Itu tandanya anda sudah harus sudah beristirahat dari pekerjaan.

Tidak berkonsentrasi