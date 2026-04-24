Aulia Ramadhani
Jumat, 24 April 2026 | 13.14 WIB

Bagaimana Olahraga Membantu Menurunkan Gula Darah Secara Alami?

Perempuan Berolahraga. Sumber foto: Health Shots - Image

Perempuan Berolahraga. Sumber foto: Health Shots

JawaPos.com – Tahukah kamu, bahwa aktivitas fisik teratur atau olah raga dapat secara efektif mengelola gula darah dalam tubuh

Dilansir dari Health Shots, Jum’at (24/4), gula darah, atau glukosa merupakan sumber energi utama tubuh, dan insulin membantu memindahkannya dari aliran darah ke dalam sel.

Ketika proses ini tidak bekerja secara efisien, kadar gula darah meningkat, meningkatkan risiko diabetes, penyakit jantung, dan stroke, berikut manfaat olah raga

1. Meningkatkan sensitivitas insulin

Sebuah studi yang diterbitkan di Frontiers Physiology menemukan bahwa olahraga teratur dapat secara signifikan menurunkan kadar insulin.

Saat Anda berolahraga, sel-sel Anda menjadi lebih responsif terhadap insulin, memungkinkan glukosa masuk ke sel otot dengan lebih efisien.

2. Membangun massa otot

Tubuh menjadi lebih kuat dalam menggunakan glukosa sebagai energi ketika massa otot tumbuh, jaringan otot bertindak seperti spons glukosa, menyerap lebih banyak gula dari aliran darah dan mengurangi kebutuhan insulin.

3. Mengurangi hormon stres

Stres melepaskan kortisol dan adrenalin, yang dapat meningkatkan kadar gula darah, membantu menurunkan hormon stress,  mendukung kadar glukosa yang stabil.

